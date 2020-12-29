Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi

Türkiye bugün İstanbul Maltepe'den gelen haberle derinden üzüldü.

İstanbul Maltepe'de meydana gelen korkunç olayda öğretim üyesi olarak çalışan Aylin Sözer eski sevgili tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek vahşice öldürüldü.

Bu korkunç olaydan sonra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir köşesinden tepki mesajları yükseldi. Maltepe'de meydana gelen vahşi olaya siyaset dünyasından da tepki paylaşımları geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişinin herkesi derinden yaraladığını, bu olaydan katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakından takipçisi olacaklarını vurguladı.

Vahşi olaya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak tepkisini gösterdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaşımında,genç meslektaşı Aylin Sözer'in vahşice katledilişinin üzüntüsü içinde olduğunu belirtti ve Sözer'in ailesine ve öğrencilerine sabırlar diledi.