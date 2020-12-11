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Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
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Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı televizyon programında devam eden uzaktan eğitim süreci , yarı yıl tatili ve karne notları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2020 Cuma 13:57
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel bir televizyon kanalında katıldığı programda devam eden uzaktan eğitim süreci ve sonrası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınına katılan Bakan Koca, yarı yıl tatili ile ilgili olarak, normal şartlarda 25 Ocak tarihinde başlayacak olan yarı yıl tatilini öne almak gibi senaryolarının olduğunu belirtti ve bu konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde yapılacak olan kabine toplantısını işaret etti.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Ayrıca Bakan Selçuk öğretmenlerin bir an evvel aşılanması için gerekli çalışmaların sürdüğünü aöyledi. Sağlık Bakanı ve bilim kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, yaşanan bu süreçte öğrencileri devam izlediklerini ve okullar ile ilgili olarak değerlendirmeleri sürekli yaptıklarını belirtti.

FARK SENARYOLAR VAR

Önümüzdeki hafta yapılacak olan kabine toplantısında bu konunun tekrardan ele alınacağını belirten Selçuk,okulların açılmasının kendilerininde istediğini fakat koronavirüs verilerine göre karar alacaklarını vurguladı ve farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI? 

Yarı yıl tatilinin durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, yarı yıl tatilinin öne alınması gibi senaryolarının olduklarınıda belirtti.

 

SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK MI?

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği konu olan sınavlar ile ilgili olarak ta konuşan Bakan Selçuk, 22 Ocak tarihinde tüm öğrencilere kane vermek istediklerini ve en az bir sınavıda yüz yüze yapmak istediklerini belirtti.Hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

. 500 BİN TABLET DAĞITIMI

Tabletlerin dağıtımı ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, 150 bin tablet dağıttılarını ve Ocak ayında 500 bini hedeflediklerini söyledi.

LGS VE YKS MÜFREDATI DEĞİŞECEK Mİ;?

Bakan Selçuk şu an gelen tavsiyelere göre öğrencilerin girecekleri bu sınavlar tüm müfredattan sorumlu olmaları yönünde olduğunu söyledi ve şu an için eba'nında içeriğinin geliştiğini ve bu konu ile ilgili olarak yeterince kaynağın var olduğunu söyledi.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Selçuk,bu konunun kurumlar arası bir konu olduğunu, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda karar vermediğine dikkat çekti.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 13:57
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Anahtar Kelimeler:
Bakan SelçukYüz Yüze Eğitim
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