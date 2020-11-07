Bakan Kurum'dan İzmir depreminde hasar alan okullara kritik açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.6 şiddetinde yaşanan deprem sonrasında pek çok binanın yıkıldığı ve onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği İzmir ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum İzmir ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarında, bugünden itibaren 61.735 binada, 348.000 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldığını, 857a hasar tespit edildiğini aktardı. 5 okulun ağır, 18 tanesinin ise orta derecede hasarlı olduğunu bildiren Bakan, bu okullardakilerin mahallerine en yakın okula transfer edileceğini dile getirdi.

Ağır hasar aldığı tespit edilen ve acil bir şekilde yıkılacağı bildirilen binaların sayısının 309’a ve 4.425 bağımsız bölüme ulaştığını aktardı. 5.000 civarında orta hasarlı bina olduğunu belirtirken ev sahiplerine 5.000 TL, kiracılara ise 2.500 TL taşınma ve kira yardımının başlatılacağını ifade etti.