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Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ilgili açıklama

Bir süredir gündemde olan SMA hastası çocukların durumu ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca!dan önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, İlaç şirketlerinin baskısı ile SMA hastası çocukların kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

03 Ocak 2021 Pazar 23:16
Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ilgili açıklama
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Bir süredir gündemde olan SMA hastası çocukları tedavi süreçleri ile ilgili olarak az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilaç şirketlerinin baskısı ile SMA hastası çocukların kobay olarak kullanılmasına izin vermeceklerini, ülkemizde SMA hastalığı görülmeye kadar ve mevcut tüm SMA hastası çocukları tedavi edilene kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Bakan Koca'nın bu paylaşımına sosyal medya üzerinden bir çok kişiden destek ve teşekkür mesajları yağdı.

İşte o paylaşım ;



Son Güncelleme: 03.01.2021 23:16
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Anahtar Kelimeler:
SMABakan Koca
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