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Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, megakent İstanbul'da ki koronavirüs vaka sayılarının durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Mayıs 2021 Salı 19:54
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması
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Koronavirüs pandemi süreciyle mücadele sürerken, geçtiğimiz haftalarda başlayan tam kapanma sürecinin vaka sayılarını etkisi bölge bölge inceleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı illerin sağlık yöneticileriyle vaka gündemli yapmış olduğu toplantılar sonrasında açıklamalarına devam ediyor.

Son olarak megakent İstanbul'daki koronavirüs vaka seyrini değerlendirmek için kenttin sağlık yöneticileriyle buluşan Bakan Koca, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Hastaneye yatışlar yüzde 50 azaldı

Bakan Koca, son haftada megakent İstanbul'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısının ve aynı zamanda poliklinik başvurularının yüzde 65 azaldığını duyurdu. Koca, ayrıca İstanbul'da hastanelere yatışta yüzde 50, yoğun bakıma girişlerde ise üçte bir oranında azalmaların yaşandığına dikkat çekti.

 

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaIstanbul Vaka Sayıları
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