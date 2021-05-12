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Bakan Koca'dan aşılama süreciyle ilgili açıklama, Yarından itibaren o kişilerde aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin de aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:49
Bakan Koca'dan aşılama süreciyle ilgili açıklama, Yarından itibaren o kişilerde aşılanacak
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Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde en etkili yöntemlerden olan aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu yol haritasına göre belirlenen yaş grupları ve meslek grupları Ocak ayından bu yana aşılama çalışmaları devame ederken, yeni aşılar geldikçe kapsam ve aşılanan kişi sayısı genişliyor.

Bugün Çin'den ülkemize ulaşan yeni aşı partisinden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılama süreciyle ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Sağlık çalışanlarının eşleride aşılanacak

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, aşı progmında yeni bir kademeye geçildiğini ve yarından itibaren Sağlık çalışanlarının eşlerininde aşılanmaya başlanacağını duyurdu. Koca, paylaşımının devamında bu kişilerin yarından itibaren sistem üzerinden randevularını oluşturarak, aşılamaya dahil olabileceklerini duyurdu.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaAşılama
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