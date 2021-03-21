İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Bakan Koca uyardı! 'Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir'

Korona virüs vaka ve can kayıplarının artmasıyla birlikte denetimlerde ve uyarılar artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da sosyal medya hesabı üzerinden uyardı ve mesaj paylaştı.

21 Mart 2021 Pazar 17:44
Bakan Koca uyardı! 'Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir'
Takip Et:

Tüm dünyada olduğu gibi 1 seneden fazla bir süredir korona virüs salgın hastalığıyla mücadele devam ediyor.

Türkiye'de 2 Mart sonrasında başlayan normalleşme ile birlikte günlük vaka sayıları 20 bin sınırını aştı. Bakanlık tarafından oluşturulan illerin risk haritası durumuna göre illerde farklı kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Tüm mücadele ve denetimler sıkı bir şekilde devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden uyarılar paylaşmaya devam ediyor.

 'Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir'

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, bazı kişilerin anlayışısından, bazı kişilerin ise ister istemez evlerinde olduğunu, hafta içi risklerin her yerde düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Koca, mesajında Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadelerini kullandı.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 17:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları
Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları

Popüler Haberler

Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliğimi nasıl değiştirebilirim? Aile hekimi değişimi için başvuru işlemleri
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bein Sport Connect tek maç satın alma paketi nasıl alınır, kaç tl?
Seksenler dizisindeki Mikser Melahat karakteri Kimdir? Özlem Tokaslan dizideki rolü ve hayatı
Arnavutluk asgari ücret ne kadar? 2021 Arnavutluk yaşam şartları nasıl?
21 Mart ilkbahar ekinoksu özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitlendi mi?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
Tozkoparan İskender Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
YÖK Diploma Sorgulama Sistemi giriş ve diploma sorgulama işlemleri
Rüyada incir yemek görmek ne demektir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Memur maaşları ne zaman yatar saat kaçta? 2021
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
Savaşçı dizisi yeni sezon neden başlamıyor?
Kanal D spikeri Oytun Erbaş kimdir? Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş hayatı, biyografisi, kariyeri, yaşı
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.