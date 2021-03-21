Bakan Koca uyardı! 'Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir'

Tüm dünyada olduğu gibi 1 seneden fazla bir süredir korona virüs salgın hastalığıyla mücadele devam ediyor.

Türkiye'de 2 Mart sonrasında başlayan normalleşme ile birlikte günlük vaka sayıları 20 bin sınırını aştı. Bakanlık tarafından oluşturulan illerin risk haritası durumuna göre illerde farklı kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

'Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir'

Tüm mücadele ve denetimler sıkı bir şekilde devam ederken, Sağlık Bakanısosyal medya hesabı üzerinden uyarılar paylaşmaya devam ediyor.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, bazı kişilerin anlayışısından, bazı kişilerin ise ister istemez evlerinde olduğunu, hafta içi risklerin her yerde düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Koca, mesajında Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadelerini kullandı.