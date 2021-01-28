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Bakan Koca uyardı! Aşı programının selameti açısından tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayılarının 7 binin üzerine çıkması sebebiyle uyardı. Aşı programının selameti açısından tedbirlere uyulmasını istedi.

28 Ocak 2021 Perşembe 22:43
Bakan Koca uyardı! Aşı programının selameti açısından tedbirlere uyalım
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Sağlık Bakanlığın günlük koronavirüs vaka sayılarını duyurmasından sonra Bakan Koca sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Vaka sayısının 7 bin 279 olarak açıklanmasına dikkat çeken Bakan Koca, tedbirlere uyulması hususuna dikkat çekti.

AŞI PROGRAMININ SELAMETİ İÇİN

Uyarısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 ocak tarihli tespit edilen vaka sayısına dikkat çekti ve durumun ciddiyetinin görmezden gelinmemesini istedi. Ayrıca Koca, geçtiğimiz günlerde başlayan aşılama programının selameti açısından getirilen tedbir ve kısıtlamalara uyulmasını vurguladı. Bugüne kadar büyük emek ve zahmetlerin riske atılmamasına dikkat çekti.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaKoronavirüs Aşısı
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