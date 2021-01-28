Bakan Koca uyardı! Aşı programının selameti açısından tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanlığın günlük koronavirüs vaka sayılarını duyurmasından sonra Bakan Koca sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

AŞI PROGRAMININ SELAMETİ İÇİN

Vaka sayısının 7 bin 279 olarak açıklanmasına dikkat çeken Bakan Koca, tedbirlere uyulması hususuna dikkat çekti.

Uyarısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 ocak tarihli tespit edilen vaka sayısına dikkat çekti ve durumun ciddiyetinin görmezden gelinmemesini istedi. Ayrıca Koca, geçtiğimiz günlerde başlayan aşılama programının selameti açısından getirilen tedbir ve kısıtlamalara uyulmasını vurguladı. Bugüne kadar büyük emek ve zahmetlerin riske atılmamasına dikkat çekti.