Bakan Koca duyurdu! 1 Haziran sonrasında 50 yaş üstü aşılama başlıyor

Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulu bugün Bakan Koca başkanlığında toplandı ve 1 Haziran sonrasında başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinde yol haritasını görüştü.

Vaka sayılarının ve aşılama sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrasında Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

50 yaş üstü aşılama sürecine dahil edilecek

Yerli aşıda sona yaklaşıldı

Aşılama sürecine değinen Bakan Koca, 1 Haziran tarihinde başlayacak olan kademeli normalleşme sonrasında aşılama programının hız kazanacağını ve buna bağlı olarak 50 yaş üzeri vatandaşların da aşılama sürecine dahil edileceğini ifade etti.

Yerli aşı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yerli aşıda son aşamaya gelindiğini ve yerli aşının kullanıma hazır hale gelmesininde yakın olduğunu vurguladı.

Haziran'da 30 milyon doz aşı gelecek

Haziran ayında 30 milyon doz aşının ülkemize ulaşacağını duyuran Bakan Koca, ilk partinin bugün ülkemize geldiğini, önümüzdeki hafta içinde de yaklaşık olarak 5 milyon doz aşının ülkemize ulaşacağını belirtti.