İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Bakan Koca duyurdu! 1 Haziran sonrasında 50 yaş üstü aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, 1 Haziran sonrası başlayacak olan kademeli normalleşme ile birlikte 50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:13
Bakan Koca duyurdu! 1 Haziran sonrasında 50 yaş üstü aşılama başlıyor
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulu bugün Bakan Koca başkanlığında toplandı ve 1 Haziran sonrasında başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinde yol haritasını görüştü.

Vaka sayılarının ve aşılama sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrasında Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

50 yaş üstü aşılama sürecine dahil edilecek

Aşılama sürecine değinen Bakan Koca, 1 Haziran tarihinde başlayacak olan kademeli normalleşme sonrasında aşılama programının hız kazanacağını ve buna bağlı olarak 50 yaş üzeri vatandaşların da aşılama sürecine dahil edileceğini ifade etti. 

Yerli aşıda sona yaklaşıldı

Yerli aşı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yerli aşıda son aşamaya gelindiğini ve yerli aşının kullanıma hazır hale gelmesininde yakın olduğunu vurguladı.

Haziran'da 30 milyon doz aşı gelecek

Haziran ayında 30 milyon doz aşının ülkemize ulaşacağını duyuran Bakan Koca, ilk partinin bugün ülkemize geldiğini, önümüzdeki hafta içinde de yaklaşık olarak 5 milyon doz aşının ülkemize ulaşacağını belirtti.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaYERLİ AŞINormalleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 27 Mayıs 2021 Perşembe indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 27 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
27 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Mayıs 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 EGM Polis tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2021 Şampiyonlar Ligi Beşiktaş ayak bastı parası ne kadar alacak? Beşiktaş Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak mı?
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 39. Bölüm fragmanı izle
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı 28 Mayıs 2021 Cuma - Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler olacak?
Kağıt Ev 7. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV
Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
TV8 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.