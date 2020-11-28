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Bakan Koca 28 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı! 30.103 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 28 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre bugün 30 bin 103 vaka tespti edilirken, hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı ise 6 bin 714 oldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:35
Bakan Koca 28 Kasım koronavirüs tablosu açıkladı! 30.103 yeni vaka tespit edildi
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Korona virüs ile mücadele kapsamında peş peşe genelgeler yayımlanırken ve kısıtlamalar genişletilirken vaka sayılarıda artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre  bugün sağlık kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 174 bini aşarken, tespit edilen vaka sayısı ise 30 bin 103 olarak açıklandı. Testi pozitif çıkıp,tedavisi için hastaneye yatırılan kişi sayısı ise 6 bin 714 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalığa bağlı can kayıplar ise gün geçtikçe artıyor. Bugün hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 182 oldu ve toplam vefat 13 bin 373 olarak duyuruldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ise ağır hasta sayısının 4 bin 903 kişi olduğunu açıkladı ve sağlık personelinin yükünün ağır olduğuna vurgu yaptı.

28 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
28 Kasım Vaka TablosuKoronavirüs
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