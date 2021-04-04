Bakan Koca 100 bin kişide görülen güncel vakaları paylaştı! O il yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin yaklaşık 1 aydır açıklanan 100 bin kişiye düşen vaka sayılarını güncel durumunu paylaştı.

Bakan Koca,Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında ki 100 bin kişide görülen güncel vaka sayılarını paylaştı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45'e , Ankara'da 272,79'e, İzmir'de 218,88'e yükseldi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI HARİTASI - 27 MART - 2 NİSAN

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen şehirler oldu.

Öte yandan Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün Türkiye'de hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 186 olurken, 24 saat içide tespit edilen vaka sayısı 45 bine dayandı.

Son rakamlara göre bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 39 milyon 319 bini geçerken, tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 445 bini geçti.