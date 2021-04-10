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Bakan Gül'ün acı günü! Koronavirüsten ölen annesini toprağa verdi

Koronavirüs salgınına yakalanan ve bir süredir Ankara Şehir hastanesinde tedavi gören Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, memleketi olan Gaziantep Asri mezarlığına defnedildi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:45
Bakan Gül'ün acı günü! Koronavirüsten ölen annesini toprağa verdi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir süredir koronavirüs tedavisi gören annesi Saliha Gül'ü kaybetti. Bakan Gül'ün annesinin ölümü sonrası cenaze işlemleri başlatılırken anne Saliha Gül, bugün memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta katıldı.

İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Tarım Bakanının da orada olduğu cenazeye AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'da hazır bulundu. Anne Saliha Gül, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Gaziantep Asri Mezarlık'ta aile mezarlığına defnedildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Gül ailesinin, taziye ziyareti kabul ermeyeceği öğrenildi.




Son Güncelleme: 10.04.2021 22:45
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Adalet BakanıAbdülhamit GülAnne Saliha GülGaziantepCenaze Töreni
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