Bakan Gül'ün acı günü! Koronavirüsten ölen annesini toprağa verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir süredir koronavirüs tedavisi gören annesi Saliha Gül'ü kaybetti. Bakan Gül'ün annesinin ölümü sonrası cenaze işlemleri başlatılırken anne Saliha Gül, bugün memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta katıldı.

İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Tarım Bakanının da orada olduğu cenazeye AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'da hazır bulundu. Anne Saliha Gül, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Gaziantep Asri Mezarlık'ta aile mezarlığına defnedildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Gül ailesinin, taziye ziyareti kabul ermeyeceği öğrenildi.