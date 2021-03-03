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Bahçeye uçan otomobilin altında kalan çocuk, ağır yaralandı

İzmir Bornova'da yaşanan trafik kazasında evlerinin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki çocuk, bahçeye uçan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:46
Bahçeye uçan otomobilin altında kalan çocuk, ağır yaralandı
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Üzücü kaza bugün öğlen saatlerinde İzmir Bonova'da yaşandı.

Gelen haberlere göre E.Y isimli sürücünün kullandığı araç yolda seyir halindeyken sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yolda savruldu ve yol kenarında park halinde duran bir araca çarparak yanında ki binanın bahçesine uçtu.Bu esnada evlerinin bahçesinde oyun oynayan Enes O. bahçesine uçan aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine sağlık personeli ve ve polis sevk edildi. Gelen ekipler talihsiz çocuğu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. 

Öte yandan araç sürücüsü ve yanında bulunan kızları D.Y., ve Y.Y’nin ise kazayı yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 20:46
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Anahtar Kelimeler:
IzmirTrafik KazasıBornova
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