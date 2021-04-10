Bahçeye otomobiliyle uçan genç hemşire hayata veda etti

Karaman Ermenek İlçesinde meydana gelen feci kazada edinilen bilgilere göre Seyran Mahallesi'nde yaşayan ve Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire 26 yaşındaki Seycan Alan adlı genç kız mesai bitiminde otomobili ile evine gitmek isterken stabilize yolda seyir halindeyken biranda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki istinat duvarından evin bahçesine uçtu. Bahçeye uçan otomobil ters bir şekilde yere çakıldı. Olayı gören çevre sakinleri hemen otomobilin yanına giderek genç kızı araçtan çıkardılar. Ağır yaralı olarak araçtan çıkartılan genç hemşire, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin sürmesi sebebiyle başla bir hastaneye sevk edildi. Genç hemşire sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan genç hemşirenin Ramazan Bayramından sonra düğünün olacağı öğrenildi.

