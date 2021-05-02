Bahçesine çalışmak için giden adam ölü olarak bulundu

Bursa’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre İnegöl kırsal Tekke Mahallesi'nde 72 yaşındaki Hasan Basri Tüfekçi adlı yaşlı bir adamnı sürmek için bahçesine gitti. Bir süre sonra eşine bakmak için tarlaya giden eşi kocasının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeninin anlaşılması için yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastane morgun kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.