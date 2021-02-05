Baharda cemre ne zaman düşecek? 2021 Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak, cemre ne zaman düşecek?

2021'de pek çok kişi tarafından cemrenin ne zaman düşeceği merak edildi. Sıcaklığın artmasıyla üç cemrenin ilkinin ne zaman düşeceğine dair sorular sorulamaya başlandı. Peki cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar...

2021 yılında cemrenin hangi tarihlerde düşeceği merak konusu oldu. Cemre nedir, ne zaman düşecek gibi soruların sorulmaya başlanmasıyla sizler için 2021 cemre tarihlerini derledik. İşte 2021 yılı için üç kere düşecek olan cemre tarihleri...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

CEMRE NEDİR?

Cemre kasım günlerinin 100. gününden beş gün sonra düşecek. Cemrenin birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılır. İlk cemre havaya 19-20 Şubat, ikinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre de toprağa 5-6 Mart düşecek.

Cemre ilkbaharın 1 haftalık aralıklarla ilk havada sonra suda ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık artışı. Arapça anlamında kor durumunda ateş anlamına gelen kelime Mina Vadisi'nde Araf'tan gelecek taşlarla oluşan yığınların adlarına da cemre denir.

Türk ve Altay halk kültürlerinde ve mitolojinde İmre (İmere ya da Emire) ismi verilen cinin sebep olduğuna inanılır. İlk ilk baharda ortaya çıkıp ışık saçarak göğe yükselir, sonra buzların üstüne düşerek buzları eritir. Daha sonra yere girer ve ısınmış topraktan buhar olup yükselir. Emire baharın gelişini ifade eder. Bulgarlarda Zemire denir.Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelen Cemre sözcüğü dilden dile benzeterek geçmiş olduğu da denebilir. Zemre de Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamları vardır. Tasavvuftaki kor ve ates kavramlarının mecazi olarak yansıtır. Temzilik ve yeniden doğuşla da alakalı olan aşk kavramının yakıcılığıyla ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, senenin son Çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle alakaldır.Tabiki de bunlar ne kadar doğru tartışılır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek pek doğru değildir.