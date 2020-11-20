Bağkurum devam ediyor mu? Sağlıktan yararlanmak için Bağkur'um aktif mi?

Sağlıktan Hizmetinden Yararlandığım Bağkurum Aktif Mi?

Türkiye genelinde belirli sigorta kapsamları vardır. Bağkurluların bağlı olduğu 4b Bağkur kapsamında olan kişilerin bağkurları açık mı kapalımı aktif durumda mı olduklarını öğrenmeleri mümkündür. Devletin sigortalı olma durumunda vatandaşlara sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen ancak borcu olan vatandaşların bağkurlarının durumunun aktif olup olmadığı, bağkuru üzerinden muayene olup olamayacağı, bu durumda herhangi bir ücret ödeyip ödemeyeceği merak konusudur. Ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmanız için 60 günün üzerinde prim borcunuz olmaması gerekmektedir.

Eğer bağkur’a olan prim borcunuz 2 aydan fazlaysa bağkurdan yararlanmanız mümkün değildir.

Anayasadaki 5510 sayılı kanuna göre:

' b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,' şartı bulunmaktadır.

Kendi bağkur borç sorgulamanızı yaparak 2 aydan fazla borca sahip olup olmadığınızı bağkurdan yararlanıp yararlanmayacağınızı sorgulamanız mümkündür.

Bağkur borcunuzu sorgulamak içinadresiyle E-Devlet şifreniz aracılığıyla giriş yapmanız mümkündür.

GSS Sağlık Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Faydalanabilir Miyim?

Genel sağlık sigortasından yaralanıp ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sağlık ihtiyacını karşılayan hastaneler vs. başvurdunuz tarihten önceki bir yıl ele alınmaktadır. Ve o yıla ait 30 gün GSS priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Kanunen de belirtilmiştir.

“ a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,”

Bağkur Borcunu Yapılandıran ve Taksitlendiren Kişiler Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir Mi?

Herhangi sosyal güvenlik ve bağkur sigortasından tecil yapmış kişiler ve taksitli tecil yapmış olan kişiler, taksitlendirmesi devam eden kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Açık olarak yapılandırılması bozuk olmayanlar ve taksitlerini düzgün bir şekilde ödeyenler bağkurdan kolaylıkla faydalanırlar.