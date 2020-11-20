İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Bağkurum devam ediyor mu? Sağlıktan yararlanmak için Bağkur'um aktif mi?

Bağkur borcu olupta sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusudur. Bağkur borçlusu sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Kaç gün borcu olmalıdır?

20 Kasım 2020 Cuma 15:29
Bağkurum devam ediyor mu? Sağlıktan yararlanmak için Bağkur'um aktif mi?
Takip Et:

Sağlıktan Hizmetinden Yararlandığım Bağkurum Aktif Mi?

Türkiye genelinde belirli sigorta kapsamları vardır. Bağkurluların bağlı olduğu 4b Bağkur kapsamında olan kişilerin bağkurları açık mı kapalımı aktif durumda mı olduklarını öğrenmeleri mümkündür. Devletin sigortalı olma durumunda vatandaşlara sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen ancak borcu olan vatandaşların bağkurlarının durumunun aktif olup olmadığı, bağkuru üzerinden muayene olup olamayacağı, bu durumda herhangi bir ücret ödeyip ödemeyeceği merak konusudur. Ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmanız için 60 günün üzerinde prim borcunuz olmaması gerekmektedir.

Eğer bağkur’a olan prim borcunuz 2 aydan fazlaysa bağkurdan yararlanmanız mümkün değildir.

Anayasadaki 5510 sayılı kanuna göre:

b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,' şartı bulunmaktadır.

Kendi bağkur borç sorgulamanızı yaparak 2 aydan fazla borca sahip olup olmadığınızı bağkurdan yararlanıp yararlanmayacağınızı sorgulamanız mümkündür.

Bağkur borcunuzu sorgulamak için  

https://www.turkiye.gov.tr/4b-borc-durumu

adresiyle E-Devlet şifreniz aracılığıyla giriş yapmanız mümkündür.

GSS Sağlık Hizmetlerinden Ücretsiz Olarak Faydalanabilir Miyim?


Genel sağlık sigortasından yaralanıp ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sağlık ihtiyacını karşılayan hastaneler vs. başvurdunuz tarihten önceki bir yıl ele alınmaktadır. Ve o yıla ait 30 gün GSS priminin ödenmiş olması gerekmektedir. Kanunen de belirtilmiştir.

“ a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,”

Bağkur Borcunu Yapılandıran ve Taksitlendiren Kişiler Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir Mi?

Herhangi sosyal güvenlik ve bağkur sigortasından tecil yapmış kişiler ve taksitli tecil yapmış olan kişiler, taksitlendirmesi devam eden kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Açık olarak yapılandırılması bozuk olmayanlar ve taksitlerini düzgün bir şekilde ödeyenler bağkurdan kolaylıkla faydalanırlar.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 15:29
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Şener Şen, hastaneden taburcu oldu
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Deprem testi nasıl yaptırılır? Oturduğum bina depreme dayanıklı mı?
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü

Popüler Haberler

Bağkurum devam ediyor mu? Sağlıktan yararlanmak için Bağkur'um aktif mi?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2020 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 20 Kasım 2020
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Kasım 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Yapı tasarruf sandığı sistemi ile ev nasıl alınır? Ev alacaklara ne kadar devlet desteği verilecek?
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Kasım 2020 kredi kampanya detayları
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 20 Kasım 2020
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Kasım 20 2020
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
2020 yaz aylarında başlayacak diziler belli oldu
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
2019 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları ve atama takvimi
Bugün Tv yayın akışında neler var? 14 Nisan Tv yayın akışları
Plakadan araç sahibi kim nasıl öğrenirim? Plakadan araç sahibini sorgulama işlemleri
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 20 Kasım 2020 Cuma
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.