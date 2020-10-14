Bağkur yapılandırma yasası ne zaman yürürlüğe girecek? 2020 yılı Bağkur yapılandırması

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Bağkur’a bağlı kişilerin beklediği yapılandırma ertelendi. Bağkur’a bağlı olan kişilerin bekleyişi uzun sürdü ve yapılandırma için kararların açıklanması bekleniyor. Yapılandırmalar içerisinde prim erteleme, Bağkur dondurma ve sildirme yer alıyor.

Bağkur Yapılandırması Nasıl Olacak?

Bu yıl içerisinde Bağkur yapılandırması için yasa çıkarsa yeni uygulamalar başlayacak. Ödeme vadesi geçmiş prim borçlarının gecikme zamları ve cezaları yeni yasayla birlikte silinecek. Ayrıca silinmenin yanında borçlar 18 aya kadar yapılandırma kapsamında taksitlerle ödenebilecek. Yapılandırma taksitleri 2 ayda bir ödenebilecek ve prim borçları 36 aya kadar taksit yapılabilecek. Ayrıca Bağkur’da daha önce dondurulan ve silinen dönemler ihya affı ile tekrardan yapılandırılabilecek.

Bağkur Yapılandırması Nereye Yapılacak?

Bağkur borç yapılanma yasası TBMM’de kabul edildiğinde yeniden yapılandırmalar için başvurular SGK merkezlerinde yapılacak. İhya borçlarının tekrardan yapılandırılabilmesi için başvurular Bağkur dosyalarının bulunduğu SGK merkezlerinde elden ya da online olarak yapılabilecek.

Bağkur Yapılandırma Başvurusu ve Gereken Belgeler

Kişilerin Bağkur yapılandırması için başvuru formunu SGK’ya iletmesi gerekecek. İhya yapılandırması varsa bu halde tarım Bağkur’u için 2926 İB formu, esnaf veya şirket ortaklarının da 1479 İB formlarını doldurması gerekecek.

Bağkur Borç Sildirme Nasıl Yapılacak?

Bağkur faiz affı yasasında borç sildirme düzenlemesi için torba yasa ile belirlenen dönemler öncesindeki bütün borçların ödenmemiş olması gerekecek. Ayrıca borçlu sürelere istinaden hizmetler dondurulacak. Bağkur sildirilmek istenen prim için belli bir süre verecek ve bu süre içerisinde ödenmesi durumunda borçlar silinmeyecek.

Bağkur Dondurma Nasıl Yapılacak?

Bağkur prim dondurması için torba yasanın çıkması gerekecek. Dondurma işlemi Bağkurluların sahip olduğu bir haktır. Dondurma işlemi için SGK’ya dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Bağkur prim dondurma için verilecek dilekçe öneği şu şekildedir:

“…../…../….. tarihinde resmi gazetede yayımlanan …… sayılı Kanun gereği prim borçlarımın silinerek hizmetlerimin dondurulması hususunda gereğini arz ederim.”

Bağkur İhya Affı Nasıl Olacak?

Bağkur’da prim borçlarından dolayı dondurulan hizmet sürelerini borçlanmak için dondurulan her ay için ihya hesaplaması yapılır. Hesaplamalar talep edilen tarihteki Bağkur primleri esas alınarak yapılır. Torba yasa ile sürelerin tekrardan ele alınması hak sağlanacak ve borçların yüzde 30 ve yüzde 40 arasında indirimli olarak ödenmesi sağlanacak.

Bağkur Borcu Taksitlendirme

Bağkur geçmiş dönem prim borçları mevzuat gereğince her zaman taksitlendirilmektedir. Taksitlendirme için Bağkur borcu affı düzenlemesinin beklenmesine gerek yoktur. Taksitlenme ile borcun miktarına göre ve seçilen taksit sayısına göre peşinatın ödenmesi ile birlikte 36 aya kadar taksit yapılabilmektedir.

Bağkur yeniden yapılandırma düzenlemesinin bu yıl sonuna kadar hayata geçirileceği tahmin ediliyor.