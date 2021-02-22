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Bağkur sanal terk 83-83 nedir? Bağkur sanalt terk 83-84 nasıl yapılır?

Bağkur sanal terk 83 nedir? Bağkur sanal terk 84 nedir? Bağkur sanal terk 83 nasıl yapılır? Bağkur sanal terk 84 nasıl yapılır? Bağkur borç sildirme başvurusu ne zaman bitiyor? Yapılandırma, İhya Başvurusu Yapan Kişi Ve Kişiler Borç Sildirme İşleminden Yararlanabilir Mi? Bağkurlu olarak çalışmış olan vatandaşlar borç yapılandırma başvurusunun ne zaman biteceğini ve sanal terk 83-84'ün ne anlama geldiğini merakla araştırıyorlar.

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:21
Bağkur sanal terk 83-83 nedir? Bağkur sanalt terk 83-84 nasıl yapılır?
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Bağkur Sanal Terk 84 Ve Terk 83 Ne Demek?

Herkesi bildiği üzere 7256 sayılı yasa kapsamında 2020 Ekim ayı ve öncesi 4b yani bağkur prim borçlarının silinmesi ve borçlu sürelere ait hizmetlerin dondurulması düzenlemesine de yer verildi. Yasa kapsamında yapılandırmaların son başvuru tarihi olan 01.02.2021 tarihine kadar borçların silinmesi için dilekçe vererek başvuru yapanları borçları silinerek hizmetleri dondurulmuştur.

01.02.2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapmayanlar ve borçlarını ödemeyenler ise bağkur sanal terk 84 ile borçları otomatik olarak silindi. Şimdi bağkurda Terk 83 kodu ile sanal terk 84 kodunun ne anlama geldiği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Bağkur Terk 83 Ne Demek, Nasıl Uygulanır?

Terk 83 işlemi Bağkurda 2020 yılının Ekim ayı ve öncesinde ödeme vadesi geçmiş olan bağkur prim borcu olan vatandaşların borçlarının silinmesi ve hizmetlerinin dondurulması halinde girilmekte olan terk kodudur.  Önek verecek olursak 01.01.2019 tarihinden bu yana bağkuru olan ve hiç ödeme yapmayan kişilerin, 01.01.2019 tarihinden itibaren Terk-83 kodu ile terki girilir ve bağkur 01 Kasım 2020 tarihinden itibaren 06-Yeniden Sigortalı kodu ile başlatılır.

Bağkur Sanal Terk 84 Nedir, Nasıl Uygulanır?

7256 bağkur borç sildirme düzenlemesi kapsamında eğer 01 Şubat 2021 tarihine kadar silme dilekçesi ile başvuru yapmamış ya da borçlarınızı yapılandırmamış ve ya ödemediyseniz bu durumda E-devletten sorgulama yaptığınızda ” Sanal Terkleri Gerçekleştirmeniz Gerekmektedir” uyarısı alabilirsiniz. Bu uyarı borcun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak silindiği anlamına gelir. Bunu düzelttirmek için bağkur dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurmanız gerekmektedir. Dilekçe yazmanıza gerek bulunmamaktadır. Sanal terk işleminin gerçek terke çevrilmesi için ilgili memura sözlü olarak bilgi verilmesi yeterlidir.

7256 Bağkur Borç Sildirme Başvurusu Ne Zaman Bitiyor?

Belirlenen yasa gereği prim borçlarının yapılandırılma başvurusunun son tarihi 01 Şubat 2021 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu belirlenen tarihe kadar borç sildirme başvurularını dilekçe ile yapan kişilerin dilekçelerine bağlı olarak borçları silinmiştir. Prim borcu bulunan kişilerin ödeme yapmayan veya yapılandırma için başvurusu olmayan kişi ve kişilerin 02 Şubat 2021 tarihi ve sonrası tarihlerde terk işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak ve 2020 Kasım ayı öncesindeki borçları da silinecektir.

Yapılandırma, İhya Başvurusu Yapan Kişi Ve Kişiler Borç Sildirme İşleminden Yararlanabilir Mi?

Hem 7256 sayılı yasa hem de önceki yapılandırma yasaları kapsamında devam eden yapılandırmanız varsa ödememeniz ve yapılandırmanın iptal olması ve bu durumda 2020/Kasım ayı öncesinde ödenmemiş borçlarınızın olması halinde bu borçlar silinerek Terk 83 işlemi uygulanır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:21
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