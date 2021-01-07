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Bağkur prim ödemeleri yükseldi mi? 2021 Bağkur prim ödemeleri ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında pek çok kişi Bağkur primlerini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Bağkur prim ödemeleri yükseldi mi? 2021 Bağkur prim ödemeleri ne kadar? sorularını araştırıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:43
Bağkur prim ödemeleri yükseldi mi? 2021 Bağkur prim ödemeleri ne kadar?
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2021 yılında çalışanlara verilecek asgari ücret belirlendikten sonra pek çok kişi araştırmalarını sigorta prim ödemelerine çevirdi. 2021 Bağkur prim ödemelerinin ne kadar olacağı ise merak edilmeye devam ediyor.

Bağkur prim ödemeleri her sene düzenli olarak zamlanan ve bilmeyen kişiler tarafından merak edilen bir konudur.

2021 Bağkur prim ücretleri

Bağkur, Türkiye’de kullanılan sigorta çeşitlerinden en büyük ve önemli birimlerinden bir tanesidir. İşletmelerin sigorta yaptırmak istediğinde Bağkur alanında yapmaları nedeni ile ülkemizde vatandaşları ilgilendiren en önemli sigorta sistemidir.

Bilindiği üzere tüm prim ödemelerinin zamanında yapılması ve geçmişe dönük borç olmaması durumunda ödemelerde %5 indirim kullanılmaktadır. Geçmişe dönük borcu olan Bağkurluların ödemesi gereken tutar 1.234,25 TL olurken geçmişe dönük borcu olmayan ve %5’lik indirimden faydalanan Bağkurluların ödemeleri 1.055,26 TL’dir.

Bağkur prim ücretleri zamlanır mı?

Senelik olarak asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında prim ödemeleri de düzenli olarak artmaktadır. Her yıl Ocak ayı ile birlikte açılanan asgari ücret zamları sonrasında sigortaların prim ücretleri de zamlı olarak açıklanır.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:43
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BağkurPrim2021ücret
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