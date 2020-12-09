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Bağkur prim affı yapılandırma başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Bağkur prim borcu olanların merak ettiği Bağkur prim affı yapılandırma başvuru şartlarının ne olduğu, kimlerin başvuruda bulunabileceği belli oldu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:08
Bağkur prim affı yapılandırma başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
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17 Kasım 2020’de başlayan Bağkur prim borçlarını yapılandırma işlemleri 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek. Prim borçlarını yapılandırmak isteyen kişiler SGK’ya dilekçe ile başvuru yaparak yasadan yararlanabilirler. Ayrıca e-Devlet’den yapılan başvurularda kabul ediliyor.

Bağkur prim affından kimler faydalanabilir?

Bağkur prim affından yararlanmak isteyen kişiler çıkan yasa çerçevesinde Ağustos 2020 ve önceki dönemlerde olan prim borçlarını yapılandırabilecek. Başvuruda bulunup prim borçlarını yapılandırmak isteyenlerden gecikme zam ve faizi alınmayacak. Borçlar yıllık ÜFE oranı %10 kabul edilerek ödenecek. Borçlarını bu imkan doğrultusunda 2 taksit şeklinde ödemek isterlerse yarısı alınmayacak.

Yasanın getirmiş olduğu başka bir yöntem ise; prim borcu olan kişiler yapılandırma başvurusu sonrası ödemelerini peşin veya 6,9,12,18 taksit türlerinden birini seçerek ödeyebilirler. Aynı zamanda Ekim 2020 dönemi ve öncesi için vadesi geçen borçlar silinecek ve hizmetler askıya alınacak.

Bağkur prim affı başvurusu nasıl yapılır?

Bağkur prim affından yararlandırmak isteyen kişiler yapılandırma başvurusu yapmaları gerekir.7256 Bağkur yapılandırma formu ile SGK’ya başvuruda yapabilir. Formu SGK merkezlerinden veya e-Devlet’e giriş yaparak online olarak elde edebilirisiniz. Yalnız pandemi sebebiyle bu sene yapılandırma başvuruları online şekilde e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Yapılandırma yapmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden şu şekilde başvuru yapbilir;

-e-Devlet sistemine giriş yaparak 7256 SGK Bağkur prim yapılandırma sayfasına açın.

-Burada “Yeni yapılandırma Talebi” oluşturun.

-Yapılandırma yapmak istediğiniz tescil türünde Bağkur aktif sigortalı kısmını seçtikten sonra Ağustos 2020 öncesi dönemdeki borçlar ile dondurulan hizmet sürelerini takip ederek başvurunuzu bitirebilirsiniz.

-SGK ödemeniz gereken miktarı ve ödeme planını size bildirecektir.

BAĞKUR PRİM AFFI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
BağkurPrim AffıYapılandırmaSGK
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