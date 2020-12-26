Bağkur hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur borç sorgulama tc ile şifresiz yapılır mı?

Bağkur sorgulama şifresiz olarak nasıl gerçekleştirilir?

Bağkur sorgulama işlemi için birden fazla seçenek vardır. Sorgulama işlemi sayesinde ne kadar süredir bağkurlu olduğunuzdan toplam prim hizmet gün sayınıza kadar bütün bilgilerinizi öğrenmeniz mümkündür.

Esnaflık, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı veya çiftçilik kaydınız başladığı zaman herhangi bir şekilde sigortasızsanız veya emekli değilseniz adınıza zorunlu bir şekilde bağkur başlatılır.

4b Bağkur sorgulaması nasıl yapılmaktadır?

Sorgulama işleminin tümü e-devlet sisteminden yapılabilmektedir. Sorgulama sayesinde güncel borç bilgileri, yapılan bütün ödemeler ve hizmet bilgilerini detaylı olarak görmek mümkündür. Sorgulama yapabilmek için e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. E-devlet sistemine mobil veya intenet bankacılık kanalları üzerinden de erişilebilmektedir.

E- devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra Kurumlar-Sosyal Güvenlik Kurumu alanına girilmelidir.

Bağkur basamak sorgulaması yapmak için 4B Basamak Bilgisi

Bağkur borç sorgulama sı yapmak için 4B Borç Durumu

sı yapmak için 4B Borç Durumu Bağkur doğum borçlanması başvurusunda bulunmak için 4B Doğum Borçlanması Başvurusu

Bağkur hizmet dökümü tc kimlik no ile sorgulama yapmak ve detaylı hizmet bilgisi için 4B Hizmet Bilgisi

tc kimlik no ile sorgulama yapmak ve detaylı hizmet bilgisi için 4B Hizmet Bilgisi Bağkur güncel ve geçmiş ödeme listesine ulaşmak için 4B Ödeme Dökümü

Bağkur primini yükseltmek için 4B Günlük Kazanç Beyanı Girişi

Sayfalarına girilmelidir.

Bağkur hizmet dökümü nasıl alınabilir?

Menüden sorgulama işlemi sonrasında ekrana gelen menüde sağ üst köşede bulunan ‘’YAZDIR’’ butonu seçilerek barkodlu ve onaylı bağkur hizmet dökümü alınabilir.

Bağkur borç sorgulama tc kimlik no ile şifresiz gerçekleştirilebilir mi?

Şifresiz olarak sorgulama yapılmamaktadır. E- devlet şifreniz yoksa bile intenet veya mobil bankacılık kanallarında SGK Ödeme- Bağkur Prim veya Bağ-Kur geçmiş dönem prim sayfalarından tc bağkur sorgulamasında bulunarak güncel borç görüntülenebilir.

Bağkur emeklilik sorgulama tc kimlik numarası ile nasıl yapılabilir?

Bağkur no sorgulama ad soyad ile nasıl yapılmaktadır?

Başvurunuzun durumu hakkında SGK Evrak takip sistemi üzerinden sorgulama yapılabilmektedir. Güncel durumda emekli, aylığı yeni bağlanan ve aylık tutarı sorgulamak isteyen biriyseniz bu işlem e-devlet sisteminden SGK-4B Aylık Bilgisi alanından yapılmaktadır.

Online sorgulama yapmak mümkün olmayıp bu işlem yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından yapılabilmektedir.

Bağkur hizmet dökümü nereden alınabilir?

Farklı kurumlardan Bağkur ekstresi talep edilebilir. Belediye ruhsat için istiyorsa herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden belgeyi almalısınız. Fakat bunun dışındaki işlemler için e-devlet üzerinden SGK-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü alanından barkodlu hizmet dökümü alınabilmektedir.

Tarım bağkur sorgulaması nasıl yapılmaktadır?

Aynı şekilde belirtilmiş menüden sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

Bağkur borç sorgulama telefon numarası kaçtır?

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden mesai saatleri içinde veya SGK çağrı merkezini 7/24 arayıp öğrenmeniz mümkündür.

Ziraat Bankası bağkur borç sorgulama işlemi nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankası ödeme vadesi geciken bağkur borçlarınız SGK Ödeme- Bağ- Kur Geçmiş Dönem alanından sorgulanmaktadır.

Ödeme vadesi geçmemiş cari dönem prim borçlarınız SGK Ödeme-Bağkur Prim alanından sorgulanmaktadır.

Bağkur no öğrenme işlemi nereden yapılmaktadır?

E-devlet üzerinden bağkur tescil kaydı sorgulama alanından yapılmaktadır. Şifreniz olmadan bağkur numarasının öğrenildiği bir uygulama bulunmamaktadır.