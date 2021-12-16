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Bağkur fazla prim ödemenin iadesi nasıl alınır? Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulaması nasıl yapılır?

Bağkur primlerini fazladan yatıran ancak durum tespit edildikten sonra terk işlemi yaptıran vatandaşlar, Bağkur fazla prim ödemenin iadesi nasıl alınır konusunda araştırma yapıyor. Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulama ekranına ve ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Aralık 2021 Perşembe 01:19
Bağkur fazla prim ödemenin iadesi nasıl alınır? Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulaması nasıl yapılır?
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Vatandaşların Bağkur hesaplarında çeşitli nedenlerle fazla para oluşabilmektedir. Öneğin SSK döneminde bağkur için de para ödemek, kayıt yaptırmadan prim ödemek, terk tarihinden sonra prim ödenmesi gibi nedenlerle 4b prim hesabında fazla para durumu oluşur. Eğer sizin de bağkur hesabınızda fazla para varsa, gerekli şartları yerine getirmeniz halinde paranızı iade alabilirsiniz.

4b bağkur fazla para iadesi almak için şartlar nelerdir?

4b bağkur hesabınızda fazla prim ödemesi varsa paranızı geri alabilmek için şu şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir;

-SGK’ya herhangi bir kapsamda ödeme vadesi geçmiş prim borcunuzun olmaması,

-Vergi dairesine son ödeme vadesi geçmiş vergi borçlarınızın olmaması.

Yukarıda belirtildiği gibi vergi ya da SGK’ya prim borcunuz bulunuyorsa, hakkınız olan fazla ödeme tutarı bu borçlar için kesilir. Eğer hâlâ para kalıyorsa iade alabilirsiniz.

Bağkur fazla prim ödeme iadesi nasıl alınır?

Bağkura ödenen fazla primlerin iadesi için dilekçe yazarak 4b bağkur dosyanızın bulunduğu SGK’ya başvuru yapmanız gerekmektedir. bu işlem intenet üzerinden yapılamamaktadır. bu nedenle iade dilekçesi elden verilmelidir.

Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulaması nasıl yapılır?

Bağkur’a fazla prim ödemeniz olup olmadığını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için e-devlet’e giriş yaptıktan sonra ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu – Şahıs Ödemeleri Sorgulama’’ menüsüne girmelisiniz.

BAĞKUR FAZLA ÖDEME İADESİ SORGULAMA EKRANI

Bağkur primleri iade alınabilir mi?

SSK kapsamında çalışılan süreler için sonradan girilen terk varsa ve fazla ödeme oluştuysa iade alınabilir.

Zirai veya ticari bir faaliyet olmamasına rağmen ödemeye devam edildiyse ve sonradan fark edilerek terk işlemi yapıldıysa iade alınabilir.

Yurtdışında sigortalı çalışırken aynı zamanda Türkiye’de bağkura prim ödendiyse ve sonradan bağkur terki girildiyse iade alınabilir.


Son Güncelleme: 16.12.2021 01:19
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Bağkur Fazla Prim Iade4b Bağkur Para Iadesi
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