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Bağkur e-Hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur Hizmet Dökümü alma yolları

Bağkur yoluyla nasıl emekli olunur? E-Hizmetler dökümü nasıl ve nereden alınabilmekte? E-Hizmetler dökümü nerelerde işimize yarayacak? Sorularının cevabını vatandaş merak etmektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:13
Bağkur e-Hizmet dökümü nasıl alınır? Bağkur Hizmet Dökümü alma yolları
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Bağkur hizmet sorgulama ve sigorta sorgulama işlemleri, e-Devlet kapısı yoluyla gerçekleştirilebilir. E-Devlet’de bulunan sorgulama sayfasında, bağkur priminizin ödeme detaylarını ve emeklilik bilgileriniz gibi işlemlerinize kolaylıkla erişmeniz mümkün. Bağkur hizmet dökümü sorgulamasını yaptığınız sayfa yoluyla, SSK ve emekli sandığı sorgulaması da yapılabilmektedir. Hizmet dökümü için başvuracağınız başka yollar ise, SGK hizmet binaları, kaymakamlık ve noter olmaktadır. Hizmet dökümünü aldığınızda bu evrak üzerinden, geçmiş döneme ait SGK prim ödemeleriniz ve işe başlama tarihlerinizde yer alacaktır.

Hizmet Dökümü Ne İşe Yarar?

Hizmet dökümü evrağı, sizin sigortalı olarak çalıştığınız günlerin ne kadar olduğunu belgeler. Bu belgeyi. Herhangi bir bankadan kredi talep ettiğinizde, yeni işe girmek üzere olduğunuzda SGK hizmet dökümü belgesini isteyeceklerdir.

Bağkur hizmet Dökümü Nasıl Alınır?

Bağkur hizmet dökümü sorgulatmak için e-devlet yoluyla işlem yapılmaktadır. Hizmet dökümü işlemini gerçekleştirebilmek için aşağıda belirttiğimiz yollar izlenmelidir:

  • https://www.turkiye.gov.tr/4b bu adres üzerinden bağkur hizmet sorgulama sayfasına girmeniz gerekmektedir.
  • Sorgulama sayfasından “giriş yap” seçeneğine tıklanmalı.
  • Giriş kısmında bulunan TC kimlik ve e-devlet şifrenizi doldurmalısınız.
  • Giriş bilginizi doğru girdiğiniz takdirde sayfa açılacaktır.
  • 4B hizmet dökümü sayfasından bağkur prim ödemelerinizin hepsine ulaşabilirsiniz.

Bağkur Hizmet Dökümü Hangi Durumlarda Gerekir?

  • Sigortanızın ne durumda olduğunu, devam etmekte mi yoksa durdurulmuş halde mi olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Sigortanızın yatmamış durumda olduğunu gördüğünüz zaman mahkemeye sunabilecek bir kanıt olmaktadır.
  • Emekli olma gününüzün dolduğunu bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • Bankalardan talep edilen tutarı almanız için bu dökümü sunmanız gerekmektedir.
  • Herhangi bir fabrikaya çalışmak için girmeniz halinde SGK hizmet dökümü istenecektir.
  • İŞKUR’un vermiş olduğu işsizlik maaşını alabilmek için ise bu belgeye gerek duyulacaktır.
  • Yeni doğum yapmış olan kadınların izne ayrılması ve doğum parasını talep edebilmesi için geçmiş dönem prim ödediğini belirten hizmet dökümü evrakına ihtiyaç duymaktadır.

Bağkur Hizmet Dökümünde Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

  • Bağkur sigortası yaptırmış olan kişiye ait kimlik bilgileri
  • Sigortalı olan kişinin ödediği toplam günlerin sayısı
  • Sigorta başlama tarihi
  • İşe girme ve çıkma tarihi
  • Sigortalı olan kişinin bilgileri
  • işe başlama tarihi
  • sigortalı olduğu süre boyunca yıllık kazandığı tutar
  • sigortalı olan kişinin toplam çalıştığı günlerin sayısı,
  • en son çalıştığı kurum ya da kuruluşa dair bilgileri
  • Sigorta prim ödemelerinin hangi ay gerçekleştiği
  • Emekli olabilmesi için ödemesi gereken prim günlerinin sayısı
  • Geçmiş döneme ait prim borç toplamı

Bağkurdan Emekli Olabilme Şartları?


Bağkurdan emekli olabilmek için , bireylerin başlatmış olduğu sigortaların başlama tarihine göre farklılık gösterir. Sigorta başlama tarihi, 3 farklı şekilde incelenir:

  • 1 Ekim 1999 tarihinden önce bağkur sigortasını başlatmış olması gereklidir
  • 1 Ekim 1999 tarihi ve 30 Nisan 2008 tarihi arası bağkur sigortasını başlatmış olması gereklidir
  • 1 Mayıs 2008 tarihi sonrası bağkur sigortasını başlatmış olması gereklidir

Bağkurdan Emekli Olabilmek İçin İstenilen Şartlar?

  • Bağkurdan emekli olabilmek için kişinin, en az 15 yıl süresince sigortalı durumda olması gereklidir.
  • Sigortalı olduğu gün içerisinde, en az 3600 gününün prim ödemesi yapılması gereklidir.
  • 1 ekim 1999 tarihinden önce SGK’lı olarak işe başlamış olan bağkur çalışanı, 23 yılın üstünde sigortalı olduğu zaman, 9000 günlük prim ödemelerini yaptıktan sonra emekli olabilmektedirler.
  • Emeklilik yaşınız gelmeden, emeklilik başvurusu yapamazsınız.
  • Geçmiş dönemlerde prim borcunuz varsa bağkur üstünden emeklilik başvurusu yapamazsınız.
  • Daha fazla maaş talep etmekteyseniz 4200 gün, 5400 gün, 9000 günün prim ödemelerini de yapmak zorundasınız. Aksi taktirde fazla maaş alamamaktasınız.

Bağkur Emeklilik Başvurularında İstenilen Evraklar

  • Vergi muafiyeti beyannamesi
  • Kimlik kartı fotokopisi
  • Sigortalı işten ayrılışı gösteren ayrılış beyannamesi
  • Emeklilik başvuru formu
  • Tahsis talep beyannamesi
  • SGK Bağkur hizmet dökümü

İstenilen evrakların tamamlanmasından sonra, emeklilik başvurunuz tamamlanacaktır.

Bağkur Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bağkurdan emekli olabilmek için sosyal güvenlik kurumuna gitmesi gereklidir. Yapılan başvuru evrakların tamamlanmasından sonra, evrakların tamamı SGK görevlilerine verilir. Evrak teslimi sonrası, emeklilik başvuru formunun doldurulması gerekir. Görevli olan kişilerin verilen evrakları teslim alıp sisteme sunması emekli olduğunuz anlamına gelmektedir. 

Bağkur Emeklilik Başvuru Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sorgulama yapabilmek için e-Devlet sistemine giriş yapıp “E-Hizmetler” bölümüne giriş yapılmalıdır. E- hizmetler üstünden “kurumlar” seçeneği seçilmeli ve “sosyal güvenlik kurumu” işaretlenmelidir. İşaretleme yapıldıktan sonra açılan sayfada emeklilik başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını sorgulatarak öğrenebilirsiniz.

Bağkur Zorunlu mudur?

Devlet memuru ya da bir işverenin yanında çalışmayan kişilerin emekli olabilmesi için bağkur’a başvurmaları gereklidir. Önek gösterecek olursak serbest meslek sahibi olan kişiler, kendi adına tarımla uğraşan kişiler bu yola başvurarak emekli olabilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:13
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Anahtar Kelimeler:
BağkurE-Hizmetler
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