Bağcılar'da sokak ortasında kan donduran cinayet!

Feci olay akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar'da yaşandı.

Gelen haberlere göre ilçede yaşayan 26 yaşındaki Hüseyin Demir isimli kişi akşam iş dönüşü evine gittiği esnada sokak ortasında arkasından gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından kurşunlandı. Üzerine 5-6 el ateş edilen ve kurşunların isabet ettiği Demir, can havliyle bir tekel bayine kendini zor attı ve kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında Demir'i en yakın hastaneye kaldırdı , fakat doktorların tüm çabalarına rağmen 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği mahalle muhtarı Mehmet Küpçük, cinayet olayının muhtemelen alacak verecek meseli yüzünden gerçekleştiğini söyledi ve Hüseyin Demir'in kimliği belirsiz kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kurşunun isabet ettiğini ifade etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.