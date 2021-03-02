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Bağcılar'da patlayan su borusunun oluşturduğu çukura bir motor kurye düştü

Bağcılar'da su borusu patlamasıyla yolda oluşan çökme ile birlikte çukur oluştu. Caddenin su dolmasıyla seyir halinde bulunan bir moto kurye oluşan çukura düştü.

02 Mart 2021 Salı 22:55
Bağcılar'da patlayan su borusunun oluşturduğu çukura bir motor kurye düştü
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Edinilen bilgilere göre Bağılar Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde meydana gelen olayda Bağcılar içme suyu şebekesine ait olan su borusu patladı. Patlayan borudan bir anda boşalan sular fışkırarak metrelerce yükseğe ulaştı. Tüm cadde sular ile dolarken yaşanan patlama nedeniyle cadde kısa sürede suyla doldu. Suların patlamasıyla caddede 1 metrelik çukur oluştu. Göle dönen caddede sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken o sırada cadde gitmekte olan bir motor kurye ise patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Zor anlar yaşayan kuryeye çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Yaşanan olaya İSKİ ekipleri müdahale ederek su akışını kesti. Caddeye girişleri kaparak önlem alındı. Su borusunda tamir işlemi yapılırken yolun kesilmesiyle birlikte caddede trafik yoğunluğu oluştu. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
BağcılarSu Borusu
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