Bağcılar'da patlayan su borusunun oluşturduğu çukura bir motor kurye düştü

Edinilen bilgilere göre Bağılar Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde meydana gelen olaydaiçme suyu şebekesine ait olanpatladı. Patlayan borudan bir anda boşalan sular fışkırarak metrelerce yükseğe ulaştı. Tüm cadde sular ile dolarken yaşanan patlama nedeniyle cadde kısa sürede suyla doldu. Suların patlamasıyla caddede 1 metrelik çukur oluştu. Göle dönen caddede sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken o sırada cadde gitmekte olan bir motor kurye ise patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Zor anlar yaşayan kuryeye çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Yaşanan olaya İSKİ ekipleri müdahale ederek su akışını kesti. Caddeye girişleri kaparak önlem alındı. Su borusunda tamir işlemi yapılırken yolun kesilmesiyle birlikte caddede trafik yoğunluğu oluştu.