Bağcılar'da korkutan patlama!

İstanbul Bağcılar ilçesinde korkutan bir patlama yaşandı.
PATLAMADA 4 KİŞİ YARALANDI
Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da mobilya atölyesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. 4 katlı binada meydana gelen patlamada bina içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Patlamada yaralanan 4 kişi bölgeye ulaşan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırdıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Son Güncelleme: 12.03.2021 19:32