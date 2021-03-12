Bağcılar'da korkutan patlama!

İstanbul Bağcılar ilçesinde korkutan bir patlama yaşandı.

PATLAMADA 4 KİŞİ YARALANDI

Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da mobilya atölyesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. 4 katlı binada meydana gelen patlamada bina içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler hemen bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve patlamanın yaşandığı bina ve yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Patlamada yaralanan 4 kişi bölgeye ulaşan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırdıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.