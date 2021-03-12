İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Bağcılar'da korkutan patlama!

İstanbul Bağcılar ilçesinde faaliyette bulunan mobilya atölyesinde henüz sebebi belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı.

12 Mart 2021 Cuma 19:32
Bağcılar'da korkutan patlama!
Takip Et:

İstanbul Bağcılar ilçesinde korkutan bir patlama yaşandı.

PATLAMADA 4 KİŞİ YARALANDI

Gelen son dakika haberine göre Bağcılar'da mobilya atölyesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. 4 katlı binada meydana gelen patlamada bina içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler hemen bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve patlamanın yaşandığı bina ve yanındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada yaralanan 4 kişi bölgeye ulaşan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırdıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BağcılarIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
Rüyada silah görmek nedir? Rüyada silah görmenin anlamı ve tabiri nedir, neye yorumlanır?
İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İstanbul’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İstanbul’da 14 Mart Pazar yasak var mı? İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
Günlük burç yorumları; 13 Mart 2021 Cumartesi Astrolojik burç yorumları
Ankara’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? Ankara’da 14 Mart Pazar yasak var mı? Ankara’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Ankara’da 13 Mart Cumartesi yasak var mı? Ankara’da 14 Mart Pazar yasak var mı? Ankara’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?
Hafta sonu alkol satışı serbest mi? Tekel bayilerinde ve bakkallarda alkol satışı yasak mı?
İzmir’de 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İzmir’de 14 Mart Pazar yasak var mı? İzmir’de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
İzmir’de 13 Mart Cumartesi yasak var mı? İzmir’de 14 Mart Pazar yasak var mı? İzmir’de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Popüler Haberler

12 Mart 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 12 Mart 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Evren Burak Haktanır kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
ATV yeni dizisi Akıncı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
Son Yaz dizisi Arda karakterini kim canlandırıyor? Sarp İkiler biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz doğum tarihi
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ata Nedim Arman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul biyografisi
TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?
Survivor Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi olacak? Sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü!
Tüvtürk araç muayene randevusu nasıl alınır? Mart 2021 Tüvtürk araç muayenesinde gerekenler araç gereç ve belgeler
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Star Tv Yeni Bir Ev programını sunan Evrim Akın Kimdir?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı karakterini kim canlandırıyor? Deniz Altan kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor
Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Son Yaz dizisi Soner kimdir? Gerçek adı ne? Halil Babür oynadığı diziler
Bursa TIR kazası : 20 aracı biçti Ölü ve yaralılar var
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.