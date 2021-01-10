Bağcılar'da intihar etmek için pencereye çıkan genç, camda asılı kaldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Uğur K. isimli bir genç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle tartıştı. Tartışmadan sonra intihar etmek isteyen genç evlerinin penceresinden kendisini aşağı sarkıttı.

Mahmutbey Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın son katında meydana gelen olayda dairelerinin camına Uğur K., kendisini aşağı sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Çığlık ve bağırma seslerini duyan vatandaşlar Uğur K.'yı intihardan vazgeçirmeye çalıştılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Macit El Sello isimli bir kişi o sırada eve girerek pencereden sarkan Uğur K.'yı kolundan tutarak geri çekmeye çalışırken olay yerine gelen Bağcılar Emniyetine bağlı ekiplerden bir poliste kurtarma çalışmasına yardım etti. Yan binalardan atılan battaniyelerle intihara önlem alınırken dakikalarca pencereden sarkan Uğur K.'yı tutan 3 kişi, ikna çabaları ile birlikte yukarı çekildi.

Yaşanan o anlar cep telefonları ile kaydedilirken eve geri çekilen Uğur K. sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.