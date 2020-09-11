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Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir? hakkındaki güncel bilgileri 11 Eylül 2020 Cuma tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 20:40
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?
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Rapor paraları, hastalık sebebiyle işe gelemeyen çalışan maaşlarından kesinti olmaması için yürütülen bir uygulamadır. Çalışan hastalık nedeniyle işe gelemiyorsa devlet tarafından iş zamanı telafi edilmektedir. Bu süreçte işveren ve çalışan için ödenek sağlanmaktadır. İş göremezlik ödeneği da bilinen rapor paraları, Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolü çerçevesinde verilmektedir. SGK’nın belirlediği şartları taşıması halinde çalışan bu haktan yararlanabilmektedir.

Rapor parası başvuruları nasıl yapılır?

Rapor paraları SGK üzerinden alınabilmektedir. SGK’ya yapılacak başvurular sonucunda PTT aracılığıyla rapor parası alınabiliyor. İstirahat nedeninin birden fazla hekim onayıyla resmileştirilip SGK’ya sunulması gerekmektedir. İşverenin yapacağı işlemde e-rapor uygulaması kullanılır ve işveren uygulama üzerine rapor alan çalışan bilgilerini girmelidir.

e-Rapor uygulamasına hangi bilgiler girilmelidir?

İşverenin yapacağı rapor bildirimlerinde e-rapor sistemi kullanılır. Bildirim noktasında yetkili merci firmaların insan kaynakları birimleri veya doğrudan işverenin kendisi olmaktadır. e-Rapor sistemi, bütün resmi işletmelerde olması gereken kayıtları içerir. Bu sebeple işletme, e-Rapor sisteminde hali hazırda kayıtlı görünür. İşveren, sisteme giriş yapar ve çalışana ait bilgileri SGK’ya sunmalıdır.

Sistemde; işyeri konumu, çalışanın kimlik bilgileri, rapor geçerlilik tarihi, tanı ve doktorun verdiği istirahat süresi gibi bilgiler görünebilmektedir.

Rapor parası alma şartları nelerdir?

Rapor paralarının alınabilmesi için SGK’nın belirlediği koşullar şu şekildedir;

SGK raporunun alınması,

İşverene teslim edilen raporun e-rapor sistemine kaydedilmesi için raporda veriliş tarihini müteakip 5 günlük süre bulunur,

Rapor, resmi barkot içerip SGK tarafından incelenir,

Raporla işveren bilgisi ile çalışan iletişim bilgisi sisteme yüklenmelidir.

Kimler rapor parası alabilir?

Rapor paralarını SGK kapsamında çalışanlar,

Hastalık ve gebelik nedeniyle geçici iş göremezlik durumu yaşayanlar,

İstirahat dönemine neden olacak bir kaza geçirenler,

Teşhis koyulan bir hastalığa yakalananlar rapor parası alabilirler.

SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir?

SSK’lı çalışanların rapor parası alabilmesi için;

Rapor tarihi öncesindeki 1 yıl içerisinde en az 90 gün sigorta prim ödemesi yapanlar,

İş kazası sebebiyle rapor ihtiyaçlarında 90 günlük prim şartı kaldırılır,

İş kazası ve hastalığın neden olduğu dönemde aktif çalışır durumda olması gerekmektedir.

Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir?

Bağ-Kur’lu kişilerin rapor parası alabilmek için;

Prim borcu olmaması,

Emekli olacak kişiler yalnızca yatak tedavi halinde rapor parası alabilir.

Rapor parası özellikleri nelerdir?


SGK rapor parasında olması gereken şartlar;

Sağlık raporu süresi, raporun alınacağı hekim tarafından belirlenir. 10 günden daha az istirahat veya yatarak tedavi halinde tek hekimden alınacak raporlar geçerli olmaktadır. İşe gelmeme süresi 10 günden yüksekse, tek hekimden rapor almak yetersiz olur. Bu süreçte sağlık kurulu raporu da alınmalıdır.

10 günden uzun süreli raporlarda rapor tekrarı şarttır.

40 günden uzun süreli raporda heyet raporu geçerli olmaktadır.

Rapor parası ne zaman alınır?

Rapor paralarının alınma zamanı, işverenin e-rapor sistemine rapor bilgisini girmesini müteakip 15 gün süre olmaktadır. PTT aracılığıyla veya banka yönlendirmeleriyle ödenecek rapor paraları 15 gün içerisinde çalışan hesabına transfer edilir. SGK, rapor incelemesini tamamlar ve çalışan cep telefonuna göndereceği SMS ile rapor parası alınabileceği bilgisini verir.

Rapor parası hangi bankalardan alınır?

Ziraat Bankası

HSBC Bankası

Akbank

Asya Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

Finansbank

ING Bank

Denizbank

Fortis Bank

Tefken Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

İş Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Garanti Bankası

TEB Bankası



Son Güncelleme: 11.09.2020 20:40
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Anahtar Kelimeler:
Rapor ParasıSGK
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