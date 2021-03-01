Bağ-Kurlu olan kişi sigortalı çalışabilir mi?

Ülkemizde binlerce vatandaş Bağ-kur'da emekli maaşı alıyor ama maddi gelire ihtiyaçları var, bu kişiler sigortalı çalışıp çalışamayacaklarını bilmek istiyorlar.

Bağ-kurluyum sigortalı çalışabilir miyim?

Hem SSK hem de bağ-kurlu olunabilir mi?

Ülkemizin yürürlükteki 6111 sayılıun koruması kapsamında Bağ-Kurlu olanların sigortalı olarak çalışması mümkündür. 6111 sayılı kanuna göre prim geliri üst sınırını aşmama genel şartları altında 4A sigortası almaya devam ederkenBağ-Kur ödemeleri yapmaya devam edebilirsiniz. Bağ-Kur'lu olarak bir şirkette çalışmaya devam ederseniz veya bir esnaf olarak işyeriniz varsa, aynı anda başka bir sigortalı işyerinde de çalışabilirsiniz. Bu bağlamda Bağ-Kur'un sigorta primi de 4A kapsamında değerlendirilmektedir.

SSK ve Bağ-Kur'a aynı anda üye olabilmek ve onlardan yararlanabilmek için 5510 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda Bağ-Kur'lu vatandaşların SSK kullanmaya başlaması halinde sosyal güvenlik kurumuna yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum hukuken geçersiz olacaktır. Bağ-Kur, bu yazılı bildirimi aldıktan sonra aynı zamanda sigorta primini de ödeme hakkına sahiptir. Bağ-Kur'a tabi çalışanlar SSK'nın farklı işyerlerinde çalışıyorlarsa çifte emeklilik almak mümkün değil. Bu tarihte işle ilgili yaralanmalar ve meslek hastalıkları durumunda ödenen SSK ve Bağ-Kur primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrası gereğince SSK primlerine aktarılacaktır.

Şirket sahipleri farklı iş yerinde sigortalı olarak çalışabilir mi?

2019 yılında çıkarılan yasal düzenlemelere göre şirket sahipleri sigorta yaptırabilmektedir. 2019 yılında çıkarılan çanta yapım kanunu kapsamında Bağ-Kur'lu kişiler, vergi kaydı veya şirket ortaklıklarının devamı için işyerinde çalışmaya başladıkları andan itibaren 4A SSK olarak sigortalanabilmektedir. Bu yeni yasa ve yönetmeliğe göre, sigortalının 4A ve 4B sigortası aynı anda yapılır ve primlerini ödeyebilir. Sigortalı aynı anda çalışabilir ancak 4A ve 4B sigortalarına uymak zorundadır.