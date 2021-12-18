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BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?

İnsanlar çalışırken hangi sigorta koluna dahil olduğunu merak etmektedir. Sigortalı çalışmak isteyen vatandaşlar,sigorta türlerini araştırmaktadır. BAĞ-KUR'a bağlı olan vatandaşlar SSK bünyesinde sigortalı olup olamayacağını araştırıyor. BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi? Bu haberimizde BAĞ-KUR ve SSK'a dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte BAĞ-KUR'lu olan birinin SSK bünyesinde sigortalı olmasına dair detaylar...

18 Aralık 2021 Cumartesi 08:09
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
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Birden fazla sigorta türüne sahip olan kişiler, hangi sigorta türünün geçerli olduğunu araştırmaktadır. İlk olarak Emekli sandığına bağlı olan 4/c geçerli olacağı biliniyor. Eğer bu türde bir sigorta yoksa ilk başladığınız sigorta türü geçerli olmaktadır. BAĞ-KUR’lu olup sigortalı çalışma durumu merak ediliyor. BAĞ-KUR’lu olup sigortalı çalışılabiliyor mu?

SSK ve Bağ-Kur durumu

SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) sigortaları aynı gün başlayanlar 4/a sigortalı olarak kabul edilecektir. Ancak işten ayrılıp ticarete devam ederlerse 4/b sigortası işe yarayacak ve çalışmaya başlayacak. Ancak, 1 Mart 20011 tarihinde yapılan değişiklikle, 4/c (emeklilik sandığı) kapsamında çalışıyorsanız, 4/a ve 4/b sigortası iptal edilecek, 4/a ve 4/b sigortası karşılanacaktır. Yani bu kişiler sadece 4/c aralığında sigortalanacak.

En sık sorulan sorulardan biri BAĞ-KUR’u olan bir kişinin sigortalı olarak çalışmasının mümkün olup olmadığıdır. Bu tarihten önce kendi işi olanlar SSK prim borcunu ödeyerek SSK çalışanı olarak emekli olabilirler. 1 Ekim 2008'de bir değişiklik oldu. Bu günden itibaren eğer ortaklığınız varsa veya kendi işyeriniz varsa BAĞ-KUR sistemine geçmelisiniz. Primin kesintiye uğramadan ödenmesi halinde bu süreden önce SSK kapsamına girdiğini belirten kişinin hakları iptal edilmez.

2008 senesinden sonra gelen değişiklikler

1 Ekim 2008'de yayınlanan yasa ile sigorta teminatlarında büyük değişiklikler yapılmıştır. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra iş ortağı veya iş yeri sahibi olanlar artık kendilerini SSK'lı olarak kullanamazlar. Ortaklık veya işyeri sahibi olmak gibi durumlar varsa BAĞ-KUR altında sigorta yaptırılmalıdır. Kısacası şirkette ortağınız veya işyeriniz varsa SSK kapsamına girmenizin olasılığı yoktur.Bu tarihten önce birçok işletme sahibi kendilerini SSK olarak adlandırıyordu. 1 Ekim 2008 tarihinden önce ortak veya işyeri olsanız dahi, SSK'lı olduğunuzu gösterirseniz, prim borcunuzu gecikmeden öderseniz SSK'lı olmaya devam edersiniz. Ödemenin kesintiye uğraması veya kesintiye uğraması halinde bu hak iptal edilecektir.

SSK’dan emekli olmanın avantajları

Bağ-KUR dahilinde bulunan kişiler SSK’LI olacak şekilde sigortalı çalışmak istemektedirler. Emeklilikte çok fazla avantaj sağladığı için bu durum istenmektedir. SSK’dan emekli olan biri 7 bin 200 gün sonra emekli olabiliyorken BAĞ-KUR’lu biri için bu gün sayısı 9 bindir. Ayrıca emekli maaşları arasında da farklılık olmaktadır.


Son Güncelleme: 18.12.2021 08:09
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