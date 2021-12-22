Bağ-Kur’a bağlı olan milyonlarca vatandaş, emekli olmanın hayali içerisinde primlerini ödemeye devam ediyor. Tıpkı diğer sigorta kurumları gibi Bağ-Kur’den emekli olmanın da bazı şartları bulunuyor. Milyonlarca emekli adayının aklında da bu şartlar yer alıyor. Peki Bağ-Kur’dan emekli olmanın şartları nelerdir?

Bağ-Kur’dan Emekli Olmanın Şartları Nelerdir?

Bağ-Kur’dan emekli olmak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken bazı şartlar bulunmaktadır. İşte o şartlar:

- En az 15 yıl sigortalı çalışmak

- Toplamda 3600 gün prim ödemiş olmak

- Emeklilik yaşını beklemek

- Geçmiş döneme ait borç bulunmaması

Bu şartları sağlayan vatandaşlar T.C. kimliğinin fotokopisi, vergi muafiyet belgesi, tahsis talep belgesi, SGK Bağ-Kur hizmet döküm belgesi ve ayrılış beyannamesiyle beraber SGK’ya başvuru yapabilirler.