BAĞ-KUR sanal terk ne demek?

Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir

uyarısınıtescilinize veya borcunuza bakmak istediğiniz zaman görüyorsanız eğer bu konunun çözümü içinde doğru yerdesiniz demektir. Bilindiği gibi çıkarılmış olan torba yasalar ile birlikte bağkur prim borçları da siliniyor ve borçlu olunan sürelere ilişkin hizmetler de donduruluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, çıkarılan bu torba yasalara istinaden borçları otomatik bir şekilde silinmiş olan vatandaşların borçtan dolayı kapatıldığı tarih sistemde sanal terk olarak görünmektedir.

Biz de bu haberimizin içeriğinde bağkur sanal terk ‘in ne anlama geldiğini ve bunun çözümü için de yapılması gerekenlerin neler olduğu ile ilgili bütün ayrıntılara yer vereceğiz. Bağkurda bütün işe başlama ve işi bırakmalar terk olarak adlandırılıyor ve her bir işe başlama ile iş bitiş tarihinin de birer terk kodu bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu sanal terk ne anlama gelmektedir?

Yukarıda da söylediğimiz gibi çıkarılan torba yasalar gereğince ödemediğiniz prim borcunuz var ise bu borçlarınız kanun gereğince siliniyor ve hizmetler de dondurulmaktadır. Bu işlemin yapılması için de Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat kendiniz dilekçe vererek başvuruda bulunmadıysanız eğer sistem tarafından bu işlem sizin için otomatik olarak yapılıyor ve belli bir dönem öncesinde de olan borçlarınızdan dolayı Bağkur ‘a girilen bu kod sanal terk kodu olarak adlandırılıyor. Sanal terk olarak adlandırılmasının nedeni ise bu terk kodunun sistem tarafından otomatik bir şekilde girilmiş olmasıdır.

Eğer sizin de bağkurda sanal terk kodunuz var ise bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna uğramanız gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarınızı kontrol ederek sanal terki gerçek terke çevirebilirsiniz. Bu işlemden sonra yapılacak olan işlemde iki ihtimal vardır;

Bağkurda kaydınız hala devam ediyor ise sanal terki yapıldıktan hemen sonra bağkurunuz torba yasa ile belirtilmiş olan tarihten itibaren 06 – Yeniden Sigortalı kodu ile yeniden başlatılmaktadır. ( sigortalı olarak çalışmıyorsanız eğer )

ile yeniden başlatılmaktadır. ( sigortalı olarak çalışmıyorsanız eğer ) Bağkurda bir kaydınız yok ise terk girişi yapılır ve borcunuzun da tamamı silinir ve böylece bağkur yeniden başlatılmaz. Terk yapılan tarihten itibaren kapatılmış olur.

Güncel olan torba yasa ile prim borcu sildirme işlemi ile dondurma işlemi için de bağkur borç sildirme yazımıza göz atabilirsiniz.

77 sanal terki ne anlama gelmektedir?

Sorgulama işlemi sonucunda 77 sanal terki karşınıza çıkıyor ise 2018 yılı / Haziran ayı öncesinde prim borcunuzun olduğu ve bu borçların da Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi tarafından otomatik bir şekilde silinmiş olduğu anlamına gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna uğrayarak 77 sanal terkini 76 sanal terkine geri çevirtmeniz gerekmektedir.

#16 – ek – 76 terki ne anlama gelmektedir?

16 ek 76 terki ne demek oluyor? 76 terk kodu 2018 yılında 7143 sayılı kanun ile silinmiş olan 2018 yılı / Haziran ayı öncesinde 4b bağkur prim borçları için giriliyor. Terk odları listenizde bu terk kodunu görüyorsanız eğer sizin de 2018 yılı / Haziran ayına ait olan borçlarınızın bir kısmı 7143 sayılı yasa ile silinmiştir ve hizmetleriniz de dondurulmuştur.

1479 – 76 terk kodu ile durdurulmuş olan süre ne anlama gelmektedir?

Son zamanlarda karşımıza çıkan ve en çok sorulan sorular arasında yer alan 1479 – 76 terk kodu ile durdurulmuş olan süre ne demektir? Sorusudur. 2018 senesinde çıkartılan 7143 sayılı kanun ile 2018 yılı / Haziran ayında önce son ödeme günü geçmiş olan bağkur borcu olan vatandaşların bu borçları silinmiştir ve 16 ek 76 terki girilerek hizmetleri dondurulmuştur. Terk işlemi 4b sanal terk kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan veya kendisi başvurarak bu haktan yararlanan vatandaşlar bu süreleri canlandırarak hizmetten saydırma hakkına sahiptirler.

Terk açıklama #06 – yeniden sigortalı ne anlama gelmektedir?

Siz de e – devlet sistemi üzerinden sorgulama yaptığınız zaman ‘’ Sosyal Güvenlik Kurumu 4b sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekiyor ‘’ uyarısı ile karşı karşıya kalıyorsanız eğer bu süreleri yukarıda belirtmiş olduğumuz hükümler doğrultusunda yeniden borçlanarak canlandırabilirsiniz ve hizmetten saydırabilirsiniz.

‘’ 06 - Yeniden sigortalı ‘’ kodu bağkurun yeniden aktif hale getirildiği tarih anlamına gelmektedir. Mesela; sigortalı olarak bir işe başladınız. Bağkur bu durumda ‘’ 01 – Terk kodu ‘’ ile durdurulmaktadır. İşten ayrıldığınızda da ziraat odası kaydı veya esnaflık kaydınız vb. devam ediyor ise bu durumda da bağkur yeniden açılmaktadır. İşe yeniden başlamada ‘’ 06 – Yeniden Sigortalı ‘’ kodu kullanılmaktadır.

19 ek 19 terki ne anlama gelmektedir?

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte 2008 / 05 dönemi ve öncesinde 60 aydan fazla olarak ödeme vadesi geçen bağkur prim borcu olan vatandaşların bu borçları silinmiştir ve hizmetler de dondurulmuş demektir. 5510 sayılı kanunun geçici 19. Maddesi kapsamı gereğince silinen ve terk olarak girilen bu dönemler Ek 19 terki olarak sistemde görüntüleniyor. Ek 19 kapsamında prim borcundan ötürü silinen dönemleri her zaman canlandırma hakkına da sahipsiniz.

4b kapsamında 01 / 11 / 2020 tarihinden önceki hizmetlerin durdurulması işlemi

7256 sayılı kanun gereğince 2020 yılı 7 Ekim ayı ve öncesinde yer alan prim borçları silinmişti. Bu kapsamda da silinen borçlar sistem üzerinde Terk 83 kodu ile gözükmektedir.

Sanal terk tarihi nasıl belirlenmektedir?

2018 yılı / Haziran ayından önce kaç aylık borcunuz bulunuyor ise o kadar aylık hizmet dondurulmaktadır ve borçlar da silinmektedir. Prim ödemenizin yettiği tarih itibari ile de 76 kodu ile terk girilmektedir. Bu durumu önekler üzerinden somutlaştırdığımız zaman daha da iyi bir şekilde anlaşılacaktır.

ÖRNEK 1:

ÖRNEK 2:

Bağkur sanal terk dilekçesi nedir?

Mesela 01. 06. 2016 tarihinden itibaren bağkurlusunuz ve yalnızca 2 aylık prim ödemesi gerçekleştirdiniz. Öyle ise 2 aya yeten prim kadar hizmet kalır ve 31. 08. 2016 tarihinden itibaren de terk 76 olarak girilir. Esnaf, tarım vb. kaydınız hala daha devam ediyor ise ve de herhangi bir sigortalı olarak da çalışma durumunuz bulunmuyor ise bağkur 01 Haziran 2018 yılından itibaren 06 – Yeniden Sigortalı kodu ile açılmaktadır.Bağkura 01. 10. 2015 tarihinde başladıysanız ve vergi kaydınızı da 31. 10. 2017 yılında kapattınız ise ve hiçbir şekilde de bir ödeme yapmadığınız durumda terk 76 01. 10. 2015 tarihinden itibaren girişi yapılır ve hiçbir hizmet de almamış olursunuz. Kaydınız da devam etmediği için 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren yeniden açılması gibi bir durum da söz konusu değildir. Bu durum ile ilgili önekler de çoğaltılabilmektedir. Siz de kendi durumunuzu yorum kısmından bize ulaştırırsanız eğer yapılacak olan işlem hakkında size daha iyi bir şekilde yardımcı olabiliriz.

Sosyal Güvenlik Kurumu sanal terk işleminin gerçek terk işlemine çevrilmesi için herhangi bir dilekçe vermenize gerek yoktur. Bağkur dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna kimliğiniz ile beraber giderek düzelttirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Orada gerek görülür ise daha öncesinden hazırlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu sanal terk dilekçe öneğini doldurarak da başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

Sanal terk işlemi yapılmaz ise ne olur?

4b sicil numarası için sanal terk işlemlerinin gerçek terk işlemlerine çevrilmiş olması ve bu işlemin de zamanında yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemi yapmadığınız takdirde işlemler SGK tarafından geç olarak yapılmaktadır veya emeklilik için dilekçe verildiği zaman yapılmaktadır. Bu durumda da sanal terk tarihinden sonra yani silinip yeniden işe başlama tarihinden itibaren de gecikme zammı ile gecikme faizi ile beraber toplu bir borç ile karşı karşıya kalma riski de vardır. Bu yüzden de siz de sorgulama işleminizi yaptığınız zaman bağkur sanal terk işlemlerini gerçekleştireniz gerekmektedir uyarısı ile karşılaşıyorsanız eğer hiç vakit kaybı yaşamadan 4b sanal terk işleminizi gerçekleştirmenizde büyük fayda var.

Bağkur ihya canlandırma işlemi nasıl yapılmaktadır?

Bağkurda prim borcundan dolayı dondurulan hizmet sürelerini istediğiniz bir zamanda borçlanma yaparak hizmetten saydırma hakkına sahipsiniz. Yapılandırma dışında ki bir zaman diliminde bu işlemi yaparsanız eğer talep ettiğiniz tarihteki aylık primler üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

bağkur silinen günleri geri alma

Fakat yapılandırma döneminde talep etmeniz sizin için çok avantajlı bir durum olacaktır. Bu durumda da her ayın primi bulunduğu ayda ki prim miktarları esas alınarak hesaplama işlemi yapılacak ve gecikme zammı ile gecikme faizi de silinmiş olacaktır. Elbette bu durumda ödenecek olan borç konusunda size oldukça büyük bir avantaj elde etmenize sebep olacaktır. Prim borcundan dolayı dondurulmuş olan bağkur hizmetlerinizi canlandırmak için hemenadlı haberimize de göz atabilirsiniz.