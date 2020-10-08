BAĞ-KUR prim borcu ödenmez ise neler olur? Bağkur borcuna İcra uygulanır mı?

BAĞ-KUR prim borçlarının genelde ödeme tarihlerinin son günü takip etmekte olan ayın sonundadır. Eğer borç verilen tarihe kadar yatırılmaz ise bulunan borca faiz binmeye başlayacaktır. BAĞ-KUR prim borcu 2 ayı aşkın bir sürede ödenmez ise sağlık için güvence engellenir ve engellenen güvence ile BAĞ-KUR’ lu bireyden yararlanmakta olan 18 yaşını geçmiş çocuklar, anne, baba ve eşinde bulunun sağlık güvencesi engellenir. Sorgulama yapıldığı taktirde ise hizmet bilgileriniz yerine ekrana borç bulunduğu hakkında ibâre çıkacaktır. Henüz prim borcunu ödemeyen 4B BAĞ-KUR’ lu için borçlarda herhangi bir icra yaptırımı uygulanmamaktadır. Yani şu anlık yaşattığı en büyük sıkıntı binen faiz ve sağlık güvencesinin kaldırılmasıdır. Bugünlerde ise BAĞ-KUR hakkında yapılacak olan yaptırımlar sık sık gündeme gelmektedir.

Yapılandırma Yapılan BAĞ-KUR Borcu:

Eğer birey bulunan borcunu yapılandırdı veya engellenen hizmet saatlerini eski haline getirmek üzere yapılandırdığı taktirde yapılanmanın ardından BAĞ-KUR hizmetlerinden yararlanmak için prim ücretlerini aksatmadan yatırması gerekmektedir ve prim haricinde yapılanma adına verilen taksitlendirmeleri zamanında ödemeleri gerekmektedir. Borcuna yapılanma taksitleri uygulanan birey eğer taksitleri iki kez ödemez ise yapılandırma feshedilecektir. Ek olarak primlerde ödenmelidir, eğer prim ödemeleri de iki ay aksarsa tekrar yapılandırma feshedilir. Zamanında ödenmeyen taksit borcundan dolayı feshedilen yapılandırmaları ise tekrar yapılandırmak söz konusu değildir ama eğer aksayan prim borçları nedeni ile feshedildi ise, zor durum hali bildiriminde bulunarak kişi tekrar yapılandırmasını aktif hala getirebilmektedir. Yapılanma feshedildiğinde süreç içerisinde ödenentaksit kadar yapılandırmadan yararı sağlanır ödenmeyen taksit kısmı ise borç fizleriyle birlikte tekrar hesaplanır ve ödenmesi üzerine talep borçlu kişiye bildirilir.

Kişi BAĞ-KUR Borcunu Hiç Yatırmazsa:

BAĞ-KUR Ödenmeyen Borç Kapsamında Sağlık Sigortasını Ne Zaman Kapatır:

Bireyin kendi isteği ile yaptırdığı BAĞ-KUR hizmetleri sonucunda çıkan prim tutarını hiç yatırmadığı taktirde 1 yılın ardından bireyin borcu silinir ve verilen özellikler iptal olur. Bu işlemin ardından kişi bir daha BAĞ-KUR özelliklerinden yararlanamaz. İstek dışı zorunlu BAĞ-KUR prim ödemelerinde ise borçlarını yatırmadıkları taktirde üzerine faiz bindirilir, kendileri de dahil olmak üzere himayesinde BAĞ-KUR’ dan yararlanmakta olanlarında sağlık sigortaları feshedilmektedir. Bunların dışında ise herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Ancak çıkan BAĞ-KUR dondurma yasası ile birlikte hiç ödeme yatırılmadığı zaman BAĞ-KUR hizmetleri tescil zamanından beri tamamen feshedilmektedir. Bu süreler ilerleyen zaman zarfında borç olarak geri dönse de hiç yatırılmayan prim borcu kapsamında tescil tarihi giriş olarak işleme alınmamaktadır. Bu yüzden yapılan öneriler genellikle kişinin ilk borcunu ödemesi yönündedir.

Belirlenen tarihte borç ödemesi iki ay ve iki ayın üzerinde bir süre zarfında yapılmadığı taktirde borcu bulunan kişinin ve onun himayesinde BAĞ-KUR hizmetlerinden yararlananların sağlık sigortaları feshedilir. Belirlenen tarihler ise her ayın sonudur.

BAĞ-KUR Borcu İş Yeri Nasıl Kapanır:

BAĞ-KUR prim borcu iş yerini kapanmasına bir engel teşkil etmez. Borcunuz varken de iş yerinizi kapatabilirsiniz.