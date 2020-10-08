İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

BAĞ-KUR prim borcu ödenmez ise neler olur? Bağkur borcuna İcra uygulanır mı?

BAĞ-KUR prim borçlarının zamanında ödenmediği taktirde doğurabileceği sonuçların neler olduğunu, icra yaptırımının bulunup bulunmadığını ve hiç BAĞ-KUR borcu ödenmez ise ne olacağı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 23:19
BAĞ-KUR prim borcu ödenmez ise neler olur? Bağkur borcuna İcra uygulanır mı?
Takip Et:

BAĞ-KUR prim borçlarının genelde ödeme tarihlerinin son günü takip etmekte olan ayın sonundadır. Eğer borç verilen tarihe kadar yatırılmaz ise bulunan borca faiz binmeye başlayacaktır. BAĞ-KUR prim borcu 2 ayı aşkın bir sürede ödenmez ise sağlık için güvence engellenir ve engellenen güvence ile BAĞ-KUR’ lu bireyden yararlanmakta olan 18 yaşını geçmiş çocuklar, anne, baba ve eşinde bulunun sağlık güvencesi engellenir. Sorgulama yapıldığı taktirde ise hizmet bilgileriniz yerine ekrana borç bulunduğu hakkında ibâre çıkacaktır. Henüz prim borcunu ödemeyen 4B BAĞ-KUR’ lu için borçlarda herhangi bir icra yaptırımı uygulanmamaktadır. Yani şu anlık yaşattığı en büyük sıkıntı binen faiz ve sağlık güvencesinin kaldırılmasıdır. Bugünlerde ise BAĞ-KUR hakkında yapılacak olan yaptırımlar sık sık gündeme gelmektedir.

Yapılandırma Yapılan BAĞ-KUR Borcu:

Eğer birey bulunan borcunu yapılandırdı veya engellenen hizmet saatlerini eski haline getirmek üzere yapılandırdığı taktirde yapılanmanın ardından BAĞ-KUR hizmetlerinden yararlanmak için prim ücretlerini aksatmadan yatırması gerekmektedir ve prim haricinde yapılanma adına verilen taksitlendirmeleri zamanında ödemeleri gerekmektedir. Borcuna yapılanma taksitleri uygulanan birey eğer taksitleri iki kez ödemez ise yapılandırma feshedilecektir. Ek olarak primlerde ödenmelidir, eğer prim ödemeleri de iki ay aksarsa tekrar yapılandırma feshedilir. Zamanında ödenmeyen taksit borcundan dolayı feshedilen yapılandırmaları ise tekrar yapılandırmak söz konusu değildir ama eğer aksayan prim borçları nedeni ile feshedildi ise, zor durum hali bildiriminde bulunarak kişi tekrar yapılandırmasını aktif hala getirebilmektedir. Yapılanma feshedildiğinde süreç içerisinde ödenentaksit kadar yapılandırmadan yararı sağlanır ödenmeyen taksit kısmı ise borç fizleriyle birlikte tekrar hesaplanır ve ödenmesi üzerine talep borçlu kişiye bildirilir.

Kişi BAĞ-KUR Borcunu Hiç Yatırmazsa:


Bireyin kendi isteği ile yaptırdığı BAĞ-KUR hizmetleri sonucunda çıkan prim tutarını hiç yatırmadığı taktirde 1 yılın ardından bireyin borcu silinir ve verilen özellikler iptal olur. Bu işlemin ardından kişi bir daha BAĞ-KUR özelliklerinden yararlanamaz. İstek dışı zorunlu BAĞ-KUR prim ödemelerinde ise borçlarını yatırmadıkları taktirde üzerine faiz bindirilir, kendileri de dahil olmak üzere himayesinde BAĞ-KUR’ dan yararlanmakta olanlarında sağlık sigortaları feshedilmektedir. Bunların dışında ise herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Ancak çıkan BAĞ-KUR dondurma yasası ile birlikte hiç ödeme yatırılmadığı zaman BAĞ-KUR hizmetleri tescil zamanından beri tamamen feshedilmektedir. Bu süreler ilerleyen zaman zarfında borç olarak geri dönse de hiç yatırılmayan prim borcu kapsamında tescil tarihi giriş olarak işleme alınmamaktadır. Bu yüzden yapılan öneriler genellikle kişinin ilk borcunu ödemesi yönündedir.

BAĞ-KUR Ödenmeyen Borç Kapsamında Sağlık Sigortasını Ne Zaman Kapatır:

Belirlenen tarihte borç ödemesi iki ay ve iki ayın üzerinde bir süre zarfında yapılmadığı taktirde borcu bulunan kişinin ve onun himayesinde BAĞ-KUR hizmetlerinden yararlananların sağlık sigortaları feshedilir. Belirlenen tarihler ise her ayın sonudur.

BAĞ-KUR Borcu İş Yeri Nasıl Kapanır:

BAĞ-KUR prim borcu iş yerini kapanmasına bir engel teşkil etmez. Borcunuz varken de iş yerinizi kapatabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 23:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bağkur Prim Borcu ödemeBağkur Prim Borcu YapılandırmaBağkur Prim Borcu Silinir Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
Dünyaca ünlü falezlere yakışmayan görüntüler
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!

Popüler Haberler

BAĞ-KUR prim borcu ödenmez ise neler olur? Bağkur borcuna İcra uygulanır mı?
Torununa bakanlara devlet tarafından 5100 TL destek ödemesi!
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Türkiye il plaka kodları sıralaması ve şehirlerin telefon alan kodları
EYT çıkarsa kimler emekli olacak? 2020
A101 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu
PTT Kart numarası nerede yazar? Hesap numarası kartın hangi kısmında yer alır?
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Ekim 2020
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Halkbank 25 bin tl Esnaf Kefalet faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? Halkbank faizsiz esnaf kredi şartları
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölecek mi? İbrahim Çelikkol diziden ayrılacak mı?
Evde pamuk kumaştan koruyucu maske nasıl yapılır? Evde maske yapımı için malzemeler ve yöntemler
2020 TYT sınavına kaç aday katılmıştır? 2020 TYT sınavında kaç kişi baraj puanı geçmiştir?
Pakistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
2020 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2020
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Ekim 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
4D kapsamında taşoren çalışanlara 1000 Türk Lirası değerinde seyyanen zam, yüzdelik dilimden yararlanma ve tayin hakkı gelecek!
Serbest meslek kazancı olan kişiler ne kadar vergi ödeyecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.