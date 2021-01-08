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Badem göz estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Badem göz fiyatları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Badem göz estetiği fiyatları ne kadar? Badem göz fiyatları haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 8 Ocak 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 17:42
Badem göz estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Badem göz fiyatları
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Estetik yaptırmak isteyen bayanlar tarafından son zamanlarda trend haline gelmiş badem göz ameliyatı için fiyatlar bolca araştırılmaktadır. Talep üzerine durmadan estetik merkezleri durmadan gelişerek ilerlemektedir. Birçok uzman doktor ile işbirliğinde olan estetik merkezlerinin en çok talep görenlerden biride badem göz uygulamasıdır. Bunun yanında günümüzde gelişmekte olan estetik imkanları yüz bölgesinde; dudakta dolgu, kepçe kulak düzeltme, burun estetiği, yanakları inceltmedir.

 

Badem Göz Estetik İşlemleri:

Özellikle kadınlar tarafından tercih edilmekte olan badem göz estetik ameliyatının amacı, kişiye daha güzel bakışlar sağlamaktır veya kişi daha fazla çekik göze sahip olmak istiyorsa bu ameliyatı tercih edebilir.

Badem göz estetik ameliyatı tıpçılar arasında kantoplasti olarak isimlendirilmektedir. Badem göz estetiğinin amacı ise yüz güzelliğinde en etkileyici etkenlerden biri olan gözlere daha güzel bakışlar sağlamaktır. Göz kapağında düşme yaşayan, genetik etkenler neticesinde küçük göze sahip olan kişiler bu estetik ameliyatı girerek kendilerine daha büyük çekik göze sahip olmakla birlikte göz çevresinde yer almakta olan kaz ayakları, kırışıklıklar, sarkmalarında önüne geçiyor. Yani badem göz estetik ameliyatı ile yüzde daha orantılı bir görünüm ile göz düşüklüğünün ortadan kalkması sağlanır.

 

İsteyen kişiler aslında kozmetik ürünleri ile bu görünümü yakalayabilmektedir lakin yakalanan görünüm kalıcı olmadığından dolayı badem göz estetiği tercih edilir. Ameliyatın kalıcılığı ve oturma süresi ise kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Ameliyatın kalıcılığını etkileyen etkenler ise; kişinin genetik yapısı, günlük yaşamı ve beslenme şekilleridir. Yapılacak olan estetik ameliyatın ardından, doktorun vereceği önerilere uyulduğunda yapılan ameliyatın kalıcılığı artacak ve oturma süresi azalacaktır. Genelde operasyonun ardından geçen 6 yıl kalıcılığın tam olduğu süre zarfıdır. 6 yıl ardından ise kişinin beslenme gibi alışkanlıkları görünümü ve kalıcılığını etkileyecektir.

 

2020 İtibari ile Badem Göz Ameliyat Fiyatları:

Badem göz ameliyatı kişilerde sıkıntısız bir şekilde uygulanmaktadır ve yaş sınırlaması yoktur. İsteyen birey herhangi bir yaşta çekik göz ameliyatından yararlanarak, badem gözlere sahip olabilir. Badem göz ameliyatı için ise belirlenmiş sabit bir tutar yoktur, ücretleri hastane, doktor ve kliniklere özel bir şekilde belirlenmektedir.

 

Badem Göz Ameliyatından Kimler Yararlanır:

Badem göz ameliyatı gözleri çekikleştirerek yapılan bir işlemdir. Badem göz işlemlerinden genelde kadınların yararlandığı bilinmekle birlikte ameliyatı yaptıran kadınlarda daha estetik bir ifade yakalanmaktadır. Herhangi bir göz problemi bulunmayan ve göz şeklini sevmeyen bir çok insan bu ameliyatı yaptırabilmektedir. Çekik göz operasyonu için tek aranan ise bireyin 18 yaşında veya üstünde olmasıdır.

 

Badem Göz Operasyonunun Yapımı:

Bireylere duruma göre lokal ve genel anestezi uygulanır ve ardından 1 ile 1, 5 saat içinde ameliyat sonuçlanır. Yapılan operasyon işlemi ise göz kapağı dersinin göz kemiğinin üstüne sabitlenmesidir, böylece ameliyattan yararlanan kişi öncekinden daha çekik gözlere sahip olur. Yapılan badem göz operasyonunda birey birden fazla ameliyatı aynı anda yaptırabilmektedir.  Bu işlemler ise; üst göz kapağı ile alt göz kapağının çevresine uygulanan estetik, kaş kaldırtma ve cilt sarkıntısı için uygulanan botoks ve benzeri işlemler badem göz ameliyatı ile aynı anda yapılabilmektedir. Yapılan estetik işlemlerinin ardından başlayan ağrı, sızı, morluk ile ödem gibi sorunlar bireyden bireye göre farklılık gösterebilmekle beraber, 1 hafta içerisinde oluşan ödem v.b. sorunlar ortadan kalkmaya başlar. Bu gibi sıkıntılar yaşayan bireyler için ise başının altına 2 adet yastık alması ve yüze gelecek darbelerden sakınmasıdır.

 

Badem Göz Estetiği Ne Kadar Kalır:

Yapılan operasyon işlemlerinin ardından bireye uygulanmış göz çekikliği 6 sene boyunca değişim göstermemekte yani kalıcılığını korumaktadır. 6 senenin ardından ise yaşlanma gibi etkenlere bağlı olarak ciltte yaşanmaya başlayan doku gevşemesi ve benzeri nedenler ile kalıcılığında azalma göstermektedir. Kişinin yaşam stili ve beslenme alışkanlığı da kalıcılık sürecini aza indirir.

 

Badem Göz Ameliyatını Devlet Hastanesi Yapar mı:

Devlet hastaneleri tarafından cerrahi müdahaleler bireyin herhangi bir sağlık problemi yaşamasında ve bireyin yaşam şartlarını etkileyecek sağlık sorunları ile mümkündür ve ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Bireyin yaptıracağı tüm estetik işlemlerde cüzi miktarda bir talep istenecektir. Eğer devlet hastanesinde yar alan plastik cerrahisi ameliyat yapıyor ise badem göz ameliyatı yaptırabilirsiniz, ama estetik amaçlı bir müdahale olduğu için bu işlemler SGK tarafından karşılanmayacaktır.  Bu sebep ile estetik ameliyatlarından özel hastaneleri tercih etmeniz önerilmektedir. Çünkü devlette, klinikte ve özel hastanelerde yapacağınız işlemlere ortaya çıkan masraflar sizin tarafınızdan ödenecektir.

 

2020 senesi itibari ile devlet hastaneleri tarafından yapılan göz kapağı estetik ameliyatları SGK’ sı olmayan bireyler için yaklaşık 2 bin Türk Lirası ila 3 bin Türk Lirası arasındadır.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 17:42
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