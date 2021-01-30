Baby Turco sahibi kimdir? Haluk Levent'in reklamlarında oynadığı Baby Turco bebek bezi firması kimindir?

Ülkemizin kendi bebek bezi markaları olmasına rağmen, dünya çapında ünlü firmalar nedense daha fazla destekleniyor. Son dönemde piyasaya çıkan ve mağaza raflarında bir yenilik olan Baby Turco, sektöre oldukça iddialı bir giriş yapmış durumda.

Baby Turco Bebek Bezi Kimin/Sahibi Kim?

Bu soruya cevaplamadan önce firmanın yüzde yüz yerli bir marka olduğunu ve öte yandan Lady Turco, adında kadınlar için bir ürünün üretimini yaptığını ve sahibi olduğunu da vurgulayalım.

Baby Turco markasının arkasında dev bir firma bulunmaktadır. Markanın sahibi Gaziantep’te hizmet sunan, Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş'dir. Firma bir aile şirketidir ve kendi öz sermayesiyle büyümüştür.