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Baby Turco sahibi kimdir? Haluk Levent'in reklamlarında oynadığı Baby Turco bebek bezi firması kimindir?

Haluk Levent'in reklamında rol aldığı Baby Turco markasının kime ait olduğu merak edilmeye başlandı. Baby Turco'nun hangi şahsa ait olduğu pek çok ebeveyn tarafından araştırılmaya başlandı. Bu markanın yerli bir ürün mü yoksa yabancı bir şirkete mi ait olduğu ise de merak edilen bir başka konu oldu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 21:40
Baby Turco sahibi kimdir? Haluk Levent'in reklamlarında oynadığı Baby Turco bebek bezi firması kimindir?
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Ülkemizin kendi bebek bezi markaları olmasına rağmen, dünya çapında ünlü firmalar nedense daha fazla destekleniyor. Son dönemde piyasaya çıkan ve mağaza raflarında bir yenilik olan Baby Turco, sektöre oldukça iddialı bir giriş yapmış durumda.

Baby Turco Bebek Bezi Kimin/Sahibi Kim?

Bu soruya cevaplamadan önce firmanın yüzde yüz yerli bir marka olduğunu ve öte yandan Lady Turco, adında kadınlar için bir ürünün üretimini yaptığını ve sahibi olduğunu da vurgulayalım.

Baby Turco markasının arkasında dev bir firma bulunmaktadır. Markanın sahibi Gaziantep’te hizmet sunan, Puretex Plastik ve Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş'dir. Firma bir aile şirketidir ve kendi öz sermayesiyle büyümüştür.




Son Güncelleme: 30.01.2021 21:40
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Anahtar Kelimeler:
Baby TurcoBebekBezi
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