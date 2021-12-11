Babasının ekmek teknesi 27 yaşındaki gence mezar oldu!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir oto yıkamada çalışan Can Semiz (27) babasının kullandığı ticari taksiyi aldı. Bakırköy'de Florya Caddesi üzerindeki Marmaray İstasyonu Mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Can Semiz, yol üzerinde olan bir ağaca çarptı.

Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada çarpmanın şiddetiyle ticari taksi yan yattı ve birden alev almaya başladı. Yakın mesafede bulunan petrol istasyonu çalışanları kazayı görür görmez koşarak yangına müdahale etmeye başladılar. Durum hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen sürücü Can Semiz'i aracın içinden çıkardıktan sonra yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Can Semiz'in doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın olduğu yerde, hurdaya dönen ticari taksi çekici ile yoldan kaldırılırken, caddede kaza nedeniyle kapatılan yol polis ekipleri tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı.