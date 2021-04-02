Babasına diyerek evden çıkan kadının cesedi kayalıklarda bulundu

Kocaeli’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Mahallesi Karadeniz kıyısında bulunan Kartal kayalıkları mevkiinde kayalık alanda bir kadın ayakkabısı ve çantası bulan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine ihbarda bulundular. Yapılan ihbar olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemeler neticesinde 39 yaşındaki M.A isimli bir kadına ait kimlik bulundu. Yapılan araştırma sonrasında İzmit ilçesinde yaşadığı belirlenen kadının eşine telefon ile ulaşıldı. Eşiyle görüşen polis ekipleri talihsiz kadının babasının evine gitmek için evinden ayrıldığını öğrendi ve sonrasında bir haber alınamadığını öğrendi.

CANSIZ BEDDENİ KAYALIKLARDAKİ MAĞARALARDA BULUNDU

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken ekibe jandarma suç araştırma timi (JASAT), köpek timi ve Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti. Kayalıklar bölgede yapılan arama ve kurtarma çalışmaları ile ekipler M.A.’nın çantası ve ayakkabısının bulunduğu kayalıkların altındaki deniz kıyısında arama çalışmalarını sürdürdü. Aralıksız devam eden aramalar neticesinde M.A.’nın cansız bedeni, çantası ve ayakkabılarının bulunduğu kayalıkların hemen alt kısmında bulunan bir mağara içerisinde bulundu.

Yaşanan korkunç olay ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.