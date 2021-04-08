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Baba ve oğlu komşuları tarafın defalarca kurşunlanarak öldürüldü

Muğla'da yaşanan olayda Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca, komşuları tarafından defalarca kurşunlanarak öldürüldü.

08 Nisan 2021 Perşembe 14:13
Baba ve oğlu komşuları tarafın defalarca kurşunlanarak öldürüldü
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Baba oğlun hayatını kaybettiği kan donduran olay Muğla Menteşe ilçesinde yaşandı.

İlçede dün gece saat: 23,00 sularında M.D isimli şahıs komşusu olduğu Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı tüfeğiyle 15 el ateş açarak öldürdü. Zanlı daha sonra akrabalarına iki kişiyi vurarak öldürdüğünü itiraf etti ve ortalıktan kayboldu.

BABA OĞUL DEFALARCA KURŞUNLANMIŞ

M.D'nin akrabalarının durumu jandarmaya ihbar etmesiyle birlikte ekipler M.D'nin yaşadığı evin olduğu bölgeye gitti ve M.D'nin komşusu olan baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca’nın cansız bedenlerini buldu.

Jandarmanın haber vermesiyle olay yerinde 112 ekipleri yönlendirildi. Baba oğulun cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesi sonrasında otopsi için morga kaldırılırken, jandarma bölgede olay yeri inceleme yaptı.

16 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba ve oğlun katil zanlısı M.D'yi yakalamak için çalışmalar başlatılırken, olayın gerçekleştiği bölgede 16 adet kovan bulundu. 

Olayla ilgili olarak soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.



Son Güncelleme: 08.04.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
CinayetMuğlaBABA OĞUL CİNAYETİ
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