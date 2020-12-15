Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2021 kehanetleri

BABA VANGA ve KEHANETLERİ

Bulgar asıllı olan Baba Vanga yaşadığı dönemde gelecek yıllarla alakalı söylemlerde bulunmuş bir kişidir. Ölmesinin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen Baba Vanga’nın dile getirdiği kehanetler araştırılmaya devam ediliyor.

En son Bulgar sporcu Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga’yı ölmeden önce ziyaret ettiğini söylemişti. Bu ziyaretinde kahin Baba Vanga’nın korona virüsü bildiğini dile getirdi. Bu olayı sosyal medya hesabından açıklayan sporcu Robeva, Baba Vanga’yı yıllar önce ziyaret ettiğinde korona virüsün hepimizin üzerinde olacağını söylediğini paylaşmıştı. O zamanlar ne dediğini anlamadığını dile getiren sporcu kendi dilinde yani Bulgarca da korona kelimesinin koruma anlamına geldiğini bundan da Rusya’nın ülke dışında hakim olacağını anladığını eklemişti. Bu paylaşımın üzerine Baba Vanga kehanetlerinin ne olduğu merak konusu oldu.

İşte Baba Vanga Kehanetleri:

2021 yılında Dünya’nın yörüngesinde kayma olacağını dile getirmiş.

2025 yılında Avrupa’nın nüfusunun çok düşük olduğunu söylemiş.

2028 yılında Dünya’da açlığın azalacağını, yeni bir enerji keşfedileceğini ve Venüs gezegenine insanlı araç gönderileceğini söylemiş.

2033 yılında Kutuplardaki buzulların eriyeceğini ve de okyanusların su seviyelerinin yükseleceğini söylemiş.

2043 yılında Dünya ekonomisinin düzeleceğini ve de Müslümanların Avrupa’ya egemen olacağını dile getirmiş.

2046 yılında orga değişiminin en iyi U-davi yöntemi olacağını söylemiş.

2066 yılında Anini ısı düşüşü olacağını ve de Müslümanlar’ın Roma saldırısı karşısında ABD’nin yeni bir silah deneyeceğini söylemiş.

2076 yılında Komünizmi

2084 yılında Doğanın yenileceğini

2088’de yeni bir hastalığın çıkacağını insanların saniyeler içerisinde yaşlanacağını söylemiş.

2097’de hastalığa çare bulunacağını

2100’de yapay bir güneşin Dünyada gölgede kalan yerleri aydınlatacağını

2111’de insanların robotlara dönüşeceğini

2123 yılında küçük devletlerarasında savaşların olacağını söylemiş.

2125 yılında Uzaydan sinyal alınacağını

2130’da Dünya dışındakilerin desteği ile su altı kolonilerinin oluşacağını,

2164’de hayvanların yarı insana dönüşeceğini,

2167’de yeni bir dinin çıkacağını,

2170’de büyük kuraklık olacağını söylemiş.

2187 yılında iki büyük volkanın patlamasının durdurulacağını

2195 yılında su altı kolonilerinin enerji ve gıdalarının tümüyle temin edilmiş olacağını,

2196 yılında Asyalıların ve Avrupalıların birbirine karışarak yeni bir ırk oluşacağını,

2201 yılında Sıcaklığın düşeceğini,

2221’de insanların iyi olmayanlarla tanışacağını ve de evrende başka bir hayat arayacaklarını söylemiş.

2256 yılında bir uzay gemisinin dünyaya yeni bir tehlike getireceğini,

2262 yılında Dünya’nın yörüngesinin kaymaya devam ederek Mars kuyruklu yıldızın tehlikesi altına gireceğini,

2271 yılında değişen fizik konstatlarının tekrar hesaplanacağını,

2273 yılında beyaz, siyah ve sarı ırkın karışarak ortaya yeni bir ırk çıkacağını,

2279’da yoktan vakum enerji bulunacağını,

2288 yılında ise zaman yolculuklarının olacağını ve de uzaylılarla temasa geçileceğini söylemiş.

Asıl ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, Makedonya’da doğmuştur. 1911 yılında, 31 Ocak’ta dünyaya gelen kahin bundan 23 sene önce vefat etmiştir. Baba Vanga’yı duyan milyonlarca insan onun paranormal yetenekleri olduğuna inanıyor.

Prematüre bir bebek olarak dünyaya gelen Baba Vanga, yaşayıp yaşamayacağı bilinmediği için başlarda bir isme sahip olmamıştır. Daha sonra önerilerin üzerine Vangelia adını aldı. Vangelia çocukken sarı saçlı mavi gözlü bir çocuktu. Babası 1.Dünya Savaşı’nda bir aktivistti. Vanga genç yaşta iken annesini kaybetti.

Bir kasırga nedeni ile ki bu bir efsane, Baba Vanga 2 km kadar uzağa fırlatıldı. Bu olay sonucunda gözlerini kaybeden Vanga bunu bir dönüm noktası olarak gördü. Ardından 3 yıl körler okulunda kaldı. Burada piyano çalmasını örgü örmesini, yemek ve tenizlik yapmayı öğrendi. Üvey annesi öldükten sonra kardeşlerine bakmak için evine döndü. Baba Vanga, 1939’da Plörezi hastalığına yakalandı. Doktorların söylemine göre kısa bir süre sonra ölecekti. Bu söylemlere karşı hızlı bir şekilde iyileşti.

II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı zamanlarda, Baba Vanga’ya inanan insanlar ziyarete gelmeye başladı. Ona ziyarete gelenler savaştaki yakınlarının yaşayıp yaşamadıkları ile alakalı bilgi almak istiyorlardı.

1942 yılının 10 Mayısıs’ında Dimitar Gushterov ile evlendi. Kocası sonradan Bulgar ordusuna katıldı. Bunun ardından Yunanistan’a gitmek zorunda kaldı. Daha sonra 1947 yılında kocası alkolizm hastalığı yüzünden 1 Nisan 1962’de öldü.

Baba Vanga ise 11 Ağustos 1996 yılında yakalandığı meme kanseri yüzünden vefat etti. Cenazesi oldukça kalabalıktı ve de birçok devlet adamı katıldı. Evinin müzeye çevrilmesini vasiyet eden Baba Vanga’nın evi müzeye çevrildi. Baba Vanga’nın en bilinen kehanetleri ise II. Dünya Savaşı sonunda Gandi’nin öleceği ve de Obama’nın ABD Başkanı olacağı idi. Bunu gibi daha bir çok kehanet dile getirdi.