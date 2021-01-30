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Baba oğul kavgası kanlı bitti!

İstanbul Bahçelievler'de yaşanan olayda oğlu ile kavga eden baba kriz geçip kendini 4.kattan aşağıya attı. Baba hayatını kaybederken, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 01:39
Baba oğul kavgası kanlı bitti!
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Üzücü olay gece saatlerinde İstanbul Bahçelievler'de yaşandı.

Gelen bilgiyer göre aynı evde yaşayan baba A.K ile oğlu Ö.K arasında evde tartışma çıktı. Üniversite öğrencisi olan Ö.K ile babası arasında ki tartışma büyüyünce baba sinirlerine hakim olamadı ve eline geçirdiği bıçakla ile oğlunu yaraladı.

BABA KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATTI

Öfkesi dinmeyen baba kriz geçirip, 4. kattan aşağıya kendini bıraktı ve yere çakıldı. Mahallelinin olayı bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay mahaline gelen ekipler bıçaklanarak ağır yaralanan Ö.K ve zemine atlayan baba A.K'yı yapılan ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU YARALI

Doktorların hastanedeki tüm çabalarına rağmen babanın hayaıtını kaybettiği, oğlunun ise tedavisine devam edildiği açıklandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yeri inceleme yaparken, soruşturma başlattı.

Baba oğlunun komşularında bir kişi ise yaşanan kavganın sebebini bilmediklerini kendisini aşağı atan babanın hastaneye kaldırılırken yaşadığını ancak hastanede hayatını kaybettiğini duydularını belirtti.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 01:39
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Anahtar Kelimeler:
Baba Oğul KavgasıKavgaIstanbul
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