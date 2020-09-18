Baba oğul arasında ki kavga kanlı bitti

25 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kavga Osmaniye Toprakkale'de meydana geldi.

İlçe'de hayatını sürdüren 25 yaşındaki Süleyman D ile baba İsmail D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir neden tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen baba oğul arasında arbede başladı. Sinirlerine hakim olamayan baba İsmail D. eline tüfeğini aldığı sırada oğlu Süleyman D. ile boğuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan arbedede tüfek kazara patladı. Tüfeğin patmasıyla birlikte 25 yaşındaki Süleyman D. yaralandı.

Kavgaya gören ve silah sesini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kavga yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Baba ise olay yerine gelen ekipler tarafından sorgulanmak üzere karakola götüldü. 25 yaşındaki Süleyman D.'nin ise cansız bedeni ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.