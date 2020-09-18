İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde deprem panik yarattı
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde...
YouTube fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
YouTube fenomeni Meriç İzgi gözaltına...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Baba oğul arasında ki kavga kanlı bitti

Osmaniye'de baba ve oğul arasında çıkan kavga kanlı bitti. 25 yaşındaki oğul vurularak hayatını kaybetti.

18 Eylül 2020 Cuma 22:30
Baba oğul arasında ki kavga kanlı bitti
Takip Et:

25 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kavga Osmaniye Toprakkale'de meydana geldi.

İlçe'de hayatını sürdüren 25 yaşındaki Süleyman D ile baba İsmail D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir neden tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen baba oğul arasında arbede başladı. Sinirlerine hakim olamayan baba İsmail D. eline tüfeğini aldığı sırada oğlu Süleyman D. ile boğuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan arbedede tüfek kazara patladı. Tüfeğin patmasıyla birlikte 25 yaşındaki Süleyman D. yaralandı.


Kavgaya gören ve silah sesini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kavga yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Baba ise olay yerine gelen ekipler tarafından sorgulanmak üzere karakola götüldü. 25 yaşındaki Süleyman D.'nin ise cansız bedeni ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



Son Güncelleme: 18.09.2020 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeBaba Oğul Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 18 Eylül 2020 BİM aktüel ürün kataloğu!
BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 18 Eylül 2020 BİM aktüel ürün kataloğu!
Niğde'de feci trafik kazası! Araç ikiye bölündü
Niğde'de feci trafik kazası! Araç ikiye bölündü
Hatay’da 7 araç birbirine girdi! Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Hatay’da 7 araç birbirine girdi! Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2020 SGK işveren maliyeti hesaplama
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2020 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
Son Ankete Göre İstanbul 23 Haziran Yerel Seçimlerinde Son Durum
PTT yardım parası sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL yardım paraları evlere ne zaman dağıtılacak?
EBA öğrenci girişi 1. 2. 3. 4. sınıf
Hanife Gürdal'ın kocası Kemal Ayvaz kimdir?
Şehirler arası seyahat izini şartları nelerdir? Seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2020 Faturalı hat kredi çekme
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Eylül 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi hakkında bilgiler
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 19 Eylül 2020 Cumartesi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.