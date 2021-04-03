Baba oğul arasında kavga kanlı bitti! Öz oğlunu kurşunladı

Baba oğul arasında yaşanan silahlı kavga bugün İzmir Ödemiş ilçesinde yaşandı.

OĞLUNU VURDU

Gelen bilgilere göre gece geç saatlerde çiftlik evinde bulunan 63 yaşındaki Ayhan İ. ve 38 yaşındaki oğlu Mustafa İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte öfkelenen Ayhan İ. evde olan silahını çekti ve oğlunun üzerinde ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Mustafa İ. evde kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli sevk edildi.Eve gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Mustafa i.'nin ağır yaralandığını tespit etti. Mustafa i. yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırılırkenOlayın ardından kaçan şüpheli Ayhan İ., ilçe merkezinde polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.