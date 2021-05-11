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Baba oğul arasında çıkan kavgada, baba oğlunu bıçakladı

Kayseri'de yaşanan olayda baba oğul arasında çıkan tartışmada, baba oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

11 Mayıs 2021 Salı 23:05
Baba oğul arasında çıkan kavgada, baba oğlunu bıçakladı
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Olay iftar vaktinde Kayseri'de yaşandı.

Kayseri'de yaşanan olayda Adem D. isimli kişi ile birlikte yaşadıkları oğlu İhsan D. arasında iftar saatinden sonra henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Baba oğul arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

Baba oğlunu bıçakladı

Baba Adem D. kavga sırasında öfkelendi ve eline geçirdiği bıçak ile oğlunu bıçaklayarak yaraladı.

Kavga seslerini duyan komşuların haber vermesiyle eve polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kavganın yaşandığı eve gelen ekipleri aldığı bıçak darbesiyle yaralan İhsan D.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırırken, baba Adem D. ekipleri tarafından göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
KayseriBaba Oğul KavgaBıçaklama Olayı
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