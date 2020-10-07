Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı, 8 yıldır evinin içerisinde ağaçla yaşıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, öğretmenlik hayatının bitimiyle emekli olarak memleketi baba ocağına yerleşmek istedi.Ev yaptırmak istediği yerde babasından kalma 40 yıllık kiraz ağacını kesmeye kıyamayınca yatırmak istediği evi kiraz evinin çevresine yaptırdı.30 metre boyunca olan kiraz ağacının yaptırdığı eve zarar verebileceğini bile bile yaptırdı.

“Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlendim”

Toplamda 8 yılda bitirdiği evinin yanındaki kiraz ağacının bakımını yaparak topladığı tüm kirazları komşusu ile paylaşıyor.

Ağacı kesmeye kıyamayan emekli öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü önek aldığını belirterek bu durumdan oldukça memnun olduğunu ekledi.

“Doğayı korumak zorundayız, 8 yıldır böyle duruyor”

Hayatını eğitime adayan emekli öğretmen doğayı korumanın önemine değinerek ağacın kendisini her sene sevindirdiğini marta ayında soba yakarak dona karşı onu koruduğunu sulamasını yaparak kurumasına engel olduğunu söyledi. Kendisinin bir eğitimci olduğunu ve doğayı korumak zorunda olduğunu söyleyerek herkese önek oldu.

