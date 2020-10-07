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Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı, 8 yıldır evinin içerisinde ağaçla yaşıyor

Ordu’da yaşayan emekli bir öğretmen, babasından miras kalan kiraz ağacını baba yadigarı diye kesmeye kıyamayınca,yaptırdığı yeni evini ağacın çevresine inşa etti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:56
Baba mirası ağacı kesmeye kıyamadı, 8 yıldır evinin içerisinde ağaçla yaşıyor
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Necmettin Usta, öğretmenlik hayatının bitimiyle emekli olarak memleketi baba ocağına yerleşmek istedi.Ev yaptırmak istediği yerde babasından kalma 40 yıllık kiraz ağacını kesmeye kıyamayınca yatırmak istediği evi kiraz evinin çevresine yaptırdı.30 metre boyunca olan kiraz ağacının yaptırdığı eve zarar verebileceğini bile bile yaptırdı.


Toplamda 8 yılda bitirdiği evinin yanındaki kiraz ağacının bakımını yaparak topladığı tüm kirazları komşusu ile paylaşıyor.

 “Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlendim”

Ağacı kesmeye kıyamayan emekli öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü önek aldığını belirterek bu durumdan oldukça memnun olduğunu ekledi.

“Doğayı korumak zorundayız, 8 yıldır böyle duruyor”

Hayatını eğitime adayan emekli öğretmen doğayı korumanın önemine değinerek ağacın kendisini her sene sevindirdiğini marta ayında soba yakarak dona karşı onu koruduğunu sulamasını yaparak kurumasına engel olduğunu söyledi. Kendisinin bir eğitimci olduğunu ve doğayı korumak zorunda olduğunu söyleyerek herkese önek oldu.



Son Güncelleme: 07.10.2020 15:56
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Anahtar Kelimeler:
OrduDoğa Sevgisi
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