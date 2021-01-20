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Baba, kızına cinsel istismarda bulunan genci öldüresiye dövdü!

Avustralya'da meydana gelen olayda kızının bir genç tarafından istismar edildiğini öğrenen baba, genci eve çağırarak öldüresiye darp etti. Baba, hıncını almasının ardından polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 19:02
Baba, kızına cinsel istismarda bulunan genci öldüresiye dövdü!
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Avustralya'da 22 yaşında olan Jamil Chowdhury isimli genç, intenet aracılığıyla tanıştığı 14 yaşındaki bir kızı defalarca cinsel istismara uğrattı.

Baba, Kızının hesabıyla mesaj attı

Kızın annesi, kızlarının instagram mesajlarından durumun habercisi oldu. Babaysa kızının sosyal medya hesabından, kızının ağzından Jamil'e evde kimsenin olmadığını söyleyerek eve çağırdı.

Tekme ve yumruklarla dövdü

Jamil eve girer girmez sırada kızın babası genci yakalayarak yumruk ve tekmeler ile saldırmaya başladı. Baba, dövmesinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gözaltına alınan Jamil hakkında çıkan suçlamaları reddederken, mahkeme istismarcı gencin tutuklu kalması kararını verdi.

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 19:02
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Anahtar Kelimeler:
GençIstismarKız
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