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Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?

Beşiktaş formasını tam 17 yıl boyunca terleten efsane oyuncu Baba Hakkı, ölümünün yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Futbolseverler Baba Hakkı kimdir, Hakkı Yeten kimdir, kaç yaşında vefat etti sorularının yanıtlarını arıyor.

16 Nisan 2021 Cuma 16:09
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
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Beşiktaş’ın efsane isimleri arasında kendisine yer edinmiş olan Baba Hakkı, son dönemlerde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş işe 1931-1948 yıllarında 439 maça çıkmış bir isim olan Baba Hakkı, o dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından biriydi. Beşiktaş formasını tam 17 yıl boyunca terleten efsane oyuncu Baba Hakkı, ölümünün yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Futbolseverler Baba Hakkı kimdir, Hakkı Yeten kimdir, kaç yaşında vefat etti sorularının yanıtlarını arıyor.

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Hakkı Yeten, 17 sene boyunca Beşiktaş formasını terletti. Ayrıca Beşiktaş’ta başkanlık ve teknik direktörlük görevlerini üstlendi. Bugün Hakkı Yeten’in vefatının 30. Yıl dönümü olarak biliniyor ve efsane futbolcu rahmetle anılıyor. Kendisi Beşiktaş formasıyla tam olarak 439 maça çıktı. Tüm bu maçlarda 382 gol atma başarısı gösterdi. Futbolseverler Baba Hakkı kimdir, Hakkı Yeten kimdir, kaç yaşında vefat etti sorularının yanıtlarını arıyor.

Hakkı Yeten Kimdir?

Kendisi 1910 senesinde Vodina şehrinde dünyaya geldi. Daha 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşmek zorunda kaldı. Babasının adı Binbaşı Mahmut Nedim Bey olarak dikkat çekiyor. Babası 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nda düşman cephesinde bulundu. Burada şehit oldu. 5 kardeşiyle birlikte yaşıyordu ve sonrasında askeri bir okula kayıt oldu. Ardından Beşiktaş Muradiye bölgesinde futbola merhaba dedi. Ardından Kuleli, Halıcıoğlu ve Maltepe gibi askeri futbol takımlarında yer aldı. Beşiktaş’ın futbol şubesiyle ilgilenen Şeref Bey tarafından takıma katıldı. Askerliğini bıraktı ve avukat olmaya karar verdi. Beşiktaş’ın forvet mevkisinde oynadı ve adından sık sık söz ettirdi. Kısa bir süre içerisinde kaptanlığa kadar yükseldi. Disiplinli bir insan olmasından dolayı Baba lakabıyla anılmaya başlandı. Saha dışında da bey efendi kişiliğiyle en önek oyuncuların başında gelmekteydi. Kendisi çok güçlü bir oyuncuydu. Öyle ki o güçlü kollarını açtığı andan itibaren rakip oyuncuların korkulu rüyası olurdu.

1945 yılında futbol kariyerini noktalamak zorunda kaldı. 1945 yılına kadar 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, 1 İstanbul Şildi, 7 İstanbul Ligi, 1 Başbakanlık Kupası, 2 Milli küme ve 1 Türkiye Birinciliği başarısına nail oldu. 17 sene boyunca siyah beyazlı ekibin formasını terletti ve 439 maça çıkarak 382 gol attı. O dönemde bu gol sayısı gerçekten çok yüksekti. Kendisi 3 kere A Milli Futbol Takımı’nın formasını giydi. Daha sonra futbol federasyonunda as başkanlık görevini yaptı. Sonrasında Beşiktaş’ta 3 dönem boyunca başkanlık görevinde bulundu.

En Çok Gol Atan Beşiktaşlı

Fenerbahçe ve Galatasaray ile en büyük rekabet içerisinde olan futbol kulübü olan Beşiktaş’ta, bu rakiplere en çok gol atan isim Hakkı Yeten idi. Fenerbahçe’ye karşı 58 maçta görev aldı ve 32 gol attı. Galatasaray karşısında ise 61 maça çıkarken bu maçlarda 29 gol atma başarısı gösterdi.



Son Güncelleme: 16.04.2021 16:09
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Baba HakkıHakkı Yeten
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