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Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!

Onlarca suç kaydı bulunan ve son olarak Kocaeli Gebze'de 2 farklı daireye farklı günlerde giren hırsızlar İstanbul'da yakayı ele verdi.

24 Ocak 2021 Pazar 00:09
Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!
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Onlarca suç kaydı bulunan hırsızlar takip sonucu yakayı İstanbul'da ele verdi.

Geçtiğimiz haftalarda farklı gün ve saatlerde Kocaeli Gebze'de 2 farklı daireye giren ve 20 bin liradan fazla değerli eşya çalınan hırsızlık olayı sonrasında ekipler harekete geçti.

Konuyu araştıran Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonrasında kişileri takip etti ve 4 kişi olduğu belirlenen hırsızlık şebekesinin bu şekilde onlarca suç kaydı olduğu belirlendi.

Gerekli teknik takip sonrasında düğmeye basan ekipler İstanbul'da operasyon düzenledi ve M.D, F.T , S.D ve T.T isimli sahsı gözaltına aldı.

Sorgulanan ve şahıslarda M.D'nin benzer suçlardan 28, F.T'nin 17 ve S.D 'nin 10 sabıka kaydı çıktı

Kocaeli'ne getirilen ve tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliHırsızlık
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