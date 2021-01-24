Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!

Onlarca suç kaydı bulunan hırsızlar takip sonucu yakayı İstanbul'da ele verdi.
Geçtiğimiz haftalarda farklı gün ve saatlerde Kocaeli Gebze'de 2 farklı daireye giren ve 20 bin liradan fazla değerli eşya çalınan hırsızlık olayı sonrasında ekipler harekete geçti.
Gerekli teknik takip sonrasında düğmeye basan ekipler İstanbul'da operasyon düzenledi ve M.D, F.T , S.D ve T.T isimli sahsı gözaltına aldı.
Sorgulanan ve şahıslarda M.D'nin benzer suçlardan 28, F.T'nin 17 ve S.D 'nin 10 sabıka kaydı çıktı
Kocaeli'ne getirilen ve tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.
Son Güncelleme: 24.01.2021 00:09