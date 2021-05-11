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Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Parkı hizmete açıldı

Azerbaycan’da Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşliği pekiştirmek adına Türkiye-Azerbaycan kardeşlik parkı yapıldı. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini simgeleyen kardeşlik parkı hizmete açıldı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:15
Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Parkı hizmete açıldı
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İki devlet tek millet sloganıyla yüzyıllar öncesinden beri kardeşlik bağını koruyan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik yapılan uygulamalar neticesinde git gide pekişiyor. Bu kapsamda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirmek adına Türkiye-Azerbaycan kardeşlik parkı hizmete açıldı. Parkın açılışını Azerbaycan devlet yetkilileri katıldı. Azerbaycan, geçtiğimiz günlerde Ermenistan’a karşı Karabağ bölgesinde büyük bir savaşa girmişti. Bu kapsamda Ermenistan geri adım atmak zorunda kalmış ve Azerbaycan tarafından dayatılan sözleşmeyi kabul etmişti. Yapılan bu savaşta Azerbaycan 2895 tane şehit verdi.

Türkiye, Azerbaycan’ın Ermenistan ile girmiş olduğu savaş konusunda büyük tepki ortaya Koyarken askeri destek verdi. Bu kapsamda Azerbaycan devlet yetkilileri Türkiye’ye teşekkürlerini iletmiştir. Son olarak Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluğun ve kardeşliğin pekişmesi adına Azerbaycan’da Türkiye-Azerbaycan kardeşlik parkı kuruldu. Türkiye Azerbaycan kardeşlik parkı, Azerbaycan devlet yetkililerin katılımıyla büyük bir coşkuyla hizmete açıldı. Kardeşliğin daima devam etmesi için bu tür simgelerin ve anıtların sık sık yapıldığı biliniyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 00:15
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanTürkiye
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