Ayvalık'ta şiddetli fırtına ortalığı birbirine kattı!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ortalığın yerle bir olmasına neden oldu.

Sabah vakitlerinde etkisini gösteren fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi hasar oluşturdu.

Tekneler denize gömüldü

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kıyıda bağlı büyük gezi tekneleriyle pek çok balıkçı teknesi hasar görerek batarken, ilçede yer alan bazı binaların çatıları uçtu, çoğu evinse camları parçalandı.

İlçe genelinde çoğu ağaç yıkıma uğrarken, şu ana kadara gelen bildirmelere göre herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığı belirtiliyor.